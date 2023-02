Podle analytika Marka Gurmana Apple zvažuje uvedení modelu iPhone Ultra, který by měl být tím nejlepším, co mezi iPhony můžeme získat. Modelová řada Ultra by byla z hlediska parametrů ještě výš, než jsou současné top modely iPhone Pro a Pro Max.

Špičkový iPhone Ultra možná již příští rok

Poslední spekulace hovořily o tom, že by iPhone Ultra mohl nahradit stávající model Pro Max. Podle nejnovějších informací bude řada Pro Max pravděpodobně zachována a navíc bychom se mohli dočkat výkonnějšího a samozřejmě i dražšího modelu Ultra. Tim Cook naznačil, že by se ceny budoucích iPhonů mohly zvýšit. Vedle toho ale také uvedl, že zde jsou zákazníci, kteří si chtějí připlatit, aby dostali ještě lepší produkty. „iPhone se stal nedílnou součástí lidských životů,“ sdělil Cook . „Myslím, že lidé jsou ochotni si připlatit, aby získali to nejlepší, co si v této kategorii mohou dovolit.“

I přes to, že nebyly zatím potvrzeny žádné konkrétní technické specifikace, podle Gurmana by model Ultra mohl nabídnout ještě lepší fotoaparát, rychlejší a výkonnější procesor a možná také větší displej, než jaký nabízí model Pro Max. Nevylučuje ani to, že by Apple mohl kompletně nahradit fyzický nabíjecí port za bezdrátové nabíjení. Je vidět, že se Apple snaží vyvíjet produkty pro opravdu náročné zákazníky, kteří chtějí to nejlepší. Loňské modely iPhone 14 Pro a Pro Max dostaly Dynamic Island a podle Gurmana Apple letos plánuje ještě zřetelnější rozdíly mezi „běžnými“ a vybavenějšími iPhony. iPhony 15 Pro a Pro Max by měly přijít s nabíjením přes USB-C a spekuluje se o tom, že vyšší modely budou vybaveny haptickými tlačítky pro ovládání hlasitosti a napájení. iPhone 15 Pro Max by pak mohl přijít s vylepšeným periskopickým fotografickým senzorem pro ještě lepší optický zoom.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Apple by mohl již příští rok představit špičkový iPhone Ultra

reklama reklama