IKEA Smart Home 2.0 – test nejen nové brány Dirigera [recenze]

Chytrou domácnost IKEA zná asi každý z nás. Tato švédská společnost ale nelení a letos na podzim uvedla na trh novou chytrou bránu s názvem DIRIGERA. Ta nahrazuje starou bránu TRÅDFRI a přináší několik vylepšení. Mimo to slibuje v budoucnu také podporu standardu Matter. Spolu s tím IKEA připravila novou aplikaci pro její ovládání. My se dnes v recenzi podíváme, co nového nová brána umí a jak funguje s chytrou žárovkou a chytrou zásuvkou.

Nový hub Dirigera

Nová brána je kompatibilní se vším, s čím si poradila starší brána TRÅDFRI. Všechny zařízení je však nutné resetovat, aby je pak nová brána DIRIGERA našla a mohla používat. Jelikož jsem však doma původní bránu neměl, tak jsem tento přechod nemohl vyzkoušet.

Oproti původní Tradfri bráně je ta nová fyzicky o něco menší, především na výšku. Podporuje nejen Zigbee, ale má také WiFi a především podporu pro protokol Thread. Ten v budoucnu umožní integraci standardu Matter. DIRIGERA také podporuje připojení většího množství zařízení.

Důležité je však zmínit, co mě osobně také trochu překvapilo, je fakt, že pro funkčnost potřebuje DIRIGERA připojit ethernetovým kabelem k internetu. To může být menší nevýhoda, jelikož ji musíte umístit někam k routeru. Pro napájení pak využijete USB-C konektor a klasický adaptér do zásuvky, který je součástí balení. V tom je také zmíněný ethernetový kabel.

Na těle brány je pak zespoda otvor, díky čemuž ji lze upevnit na zeď. Pro komunikaci s vámi pak slouží LED kroužek na čelní straně.

Jednotlivé žárovky se připojují přímo k bráně a ovladač k žárovce se pak páruje zvlášť. Dokonce ho ani nemusíte vůbec párovat, pokud ho nepotřebujete.

Krom slibované podpory standardu Matter, která dorazí až příští rok, chystá IKEA také možnost ovládat bránu a připojené příslušenství odkudkoliv na světě. Tato funkce však dorazí také až příští rok, což je trochu škoda.

Pokud nechcete využít novou aplikaci IKEA Smart Home 2.0, lze celou bránu a všechno příslušenství přidat do ekosystému Apple HomeKit, Google Home nebo Amazon Alexa.

První spuštění

Po zapojení do zásuvky musím pochválit rychlost celého párování a spuštění. To probíhá přes aplikaci IKEA Smart Home. Hned po nastartování a spojení brána vyžadovala aktualizaci, tak jsem ji nechal proběhnout. Po jejím dokončení se tedy opět telefon s bránou automaticky nepropojil, musel jsem provést restart, ale celkově to bylo rychlé a toto menší zaškobrtnutí se vám vůbec už dnes nemusí stát.

Pro zapnutí integrace do HomeKitu a tedy aplikace Apple Home stačí navštívit příslušnou sekci v aplikaci IKEA Smart Home a hned se vám nabídne přidání brány (mostu dle názvosloví Applu). Pak ještě přidáte třeba žárovku a další vaše příslušenství a od této chvíle teoreticky nemusíte vůbec používat aplikaci od IKEA.

To samé jsem pak provedl i na Android telefonu s Google Home. Zde je proces také jednoduchý, jen vás Google donutí přihlásit se. Pak už můžete zase ovládat žárovku a další příslušenství skrz Google Asistenta. A to funguje opravdu skvěle a musím pochválit i rychlost. Odezva je opravdu z mojí zkušenosti okamžitá a světlo reaguje hned. To samé se dá říct i o využití Siri, které jen pokulhává na nedokonalé Applí asistentce, která občas nerozumí nebo neslyší.

Celé toto propojení pak dokonce funguje zároveň, což mě velmi potěšilo. Můžete tak na Android telefonu třeba žárovku vypnout a na iPhonu ji hned zapnout. Pro některé čtenáře to možná nebude překvapení, ale i tak to radši zmiňuji.

Za celou dobu testování po dobu zhruba jednoho měsíce jsem zažil jen párkrát situaci, kdy po otevření aplikace IKEA Smart Home mi bylo naznačeno, že bránu nelze nalézt. Čím to bylo si vysvětlit nedokážu. Výrobce nicméně bránu stále vylepšuje a troufám si tvrdit, že tyto problémy budou časem menší a menší.

Žárovka

Novou bránu jsme testovali spolu s chytrou žárovkou TRÅDFRI LED se svítivostí 1055 lm s klasickou paticí E27. Tato žárovka je celkem dostupná, její cenovka je stanovena na 349 Kč, přičemž s ovladačem pak stojí 599 Kč. Důležité je upozornit, že umí měnit jen odstíny bílé, není tedy barevná.

Hned po zapojení do patice lze žárovku okamžitě ovládat pomocí dodaného ovladače a nemusíte jí tedy ani párovat do chytré domácnosti. Pro spárování do IKEA Smart Home 2.0 vám pak aplikace ukáže, jak na to. Pak je ještě třeba spárovat ještě ovladač a je hotovo. Jen do ovladače potřebujete vložit dvě AAA baterie (nejsou součástí balení).

Žárovka jako taková svítí dostatečně, 1055 lm je třeba více než moje běžná žárovka v lampě. Oceňuji také velmi nízkou minimální svítivost. Pro ukázku změny barvy bílé jsem se to níže snažil zachytit fotoaparátem, ale tolik to nevynikne.

Zásuvka

Vyzkoušeli jsme také chytrou zásuvku TRÅDFRI opět v sadě se spínačem, jehož cena je stanovena na 499 Kč. Osobně jsem dlouho přemýšlel, jak tuto chytrou zásuvku využít. Nakonec jsem si udělal chytrou bezdrátovou nabíječku, kterou přes den využívám spíše jako stojánek a nepotřebuji nabíjet. Naopak večer a přes noc už rád nabíjím a k tomu jsem tedy nastavil chytrou zásuvku na automatické spínání od 22 hodiny do 7 hodiny ranní.

Dodávaný ovladač k zásuvce je podobný jako u žárovky, jsou zde ale odlišnosti, které mě překvapily. Dovnitř do ovladače se musíte dostat křížovým šroubovákem, zatímco do ovladače žárovky se dostanete plochým šroubovákem nebo mincí. A zatímco u ovladače žárovky vkládáte dvě AAA baterie, zde naopak musíte vložit hodinovou baterku CR2032. Moc nechápu, proč toto není sjednocené.

Maximální výkon, co tato zásuvka utáhne, je 3680 W, což je dost. Celý modul chytré zásuvky je docela velký, přičemž na těle je jedna bílá LED dioda, která indikuje stav zapnutí/vypnutí.

Nová aplikace

Nová aplikace IKEA Smart Home 2.0 nenahrazuji tu předchozí a ta zůstává v AppStore pod názvem IKEA Smart Home 1. Testovali jsme tedy konkrétně IKEA Smart Home 2.0 ve verzi 1.2.0#554, firmware DIRIGERA byl pak 2.155.1. Aplikace je v češtině, ale překlad není dokonalý, občas narazíte na špatné skloňování nebo na angličtinu.

Aplikace umožňuje vytvářet jednotlivé místnosti, kam si pak přidáváte jednotlivé chytré hračky. Místnostem můžete nastavit samozřejmě jméno, ikonku či barvu v aplikaci. Příslušenství lze přesouvat mezi místnostmi.

Na druhé záložce naleznete seznam všeho příslušenství, odkud ho můžete také rychle ovládat.

Třetí sekce s ikonkou hvězdičky umožňuje nastavit různé scény. Je možné je řídit podle času, podle západu/východu slunce nebo podle tlačítka. V praxi scény fungují spolehlivě a nastavil jsem si třeba zapnutí žárovky vždy jednu hodiny před západem slunce. Trochu škoda, že oproti Apple Home tu není možnost aktivace jen v případě, že jste vy nebo někdo doma.

Nakonec je zde nastavení stanice neboli brány, kde můžete provést třeba integraci do zmíněného Apple Home a další nastavení. Moc toho ale není.

Zhodnocení

Pokud máte nyní starší bránu TRADFRI, asi bych s výměnou za novou DIRIGERU nijak nespěchal. Už jen z toho důvodu, že vývoj nové ještě běží, podpora pro Matter a ovládání odkudkoliv teprve dorazí příští rok. Pak už může dávat výměna rozhodně větší smysl. Trochu nepotěší vyšší cenovka, samotná nová brána totiž stojí 1690 Kč. Předchůdce stál zhruba polovinu. Také mě nepotěšil fakt, že ačkoliv novinka má WiFi, tak pro funkčnost stále vyžaduje ethernetový kabel. To by ale mohl výrobce aktualizací také změnit.

Celkově shrnuto se mi velmi zamlouvá cesta, kterou se nyní IKEA vydává. Především chválím slibovanou podporu standardu Matter. Nová brána tak na svůj plný potenciál teprve čeká.

Klady

Intuitivní a rychlá nová aplikace IKEA Smart Home 2.0

V budoucnu slíbená podpora standardu Matter

Rychlá odezva i s Apple Home a Google Home

Zápory

Aplikace by toho ale mohla umět více

Vyžaduje kabelové ethernetové připojení ačkoliv má WiFi

Výrazně vyšší cenovka než předchůdce



