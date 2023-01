iPhone 15 Pro a Pro Max: tenčí rámečky a oblejší hrany

iPhone 14 Pro; zdroj: Dotekománie

S tím, jak se bude blížit termín uvedení nových iPhonů, se budeme stále častěji dozvídat nové informace o jejich designu a specifikacích. Podle uniklých informací společnosti ShrimpApplePro by nadcházející iPhony 15 neměly doznat zásadních designových změn až na vyšší modely Pro a Pro Max, kde bychom se změn mohli dočkat.

Nové úniky kolem iPhonů 15

Podle nejnovějších informací by iPhony 15 Pro a Pro Max (Ultra) mohly obdržet tenčí rámečky a zaoblenější hrany, než stávající řada. Uniklé informací tvrdí, že by iPhony 15 a 15 Pro měly mít stejnou velikost displeje, jako aktuální iPhony, tedy úhlopříčku 6,1 palců. Modely iPhone 15 Plus a 15 Pro Max (Ultra) by pak měly disponovat úhlopříčkou 6,7 palců.

Informace od ShrimpApplePro tvrdí, že by modely Pro a Pro Max (Ultra) mohly obdržet tenčí rámečky a oblejší hrany. Designově by se tak mohly přiblížit konceptu Apple Watch. Uniklé informace dále tvrdí, že všechny iPhony 15 by měly mít Dynamic Island a ochranou vrstvu displeje – Ceramic Shield. Termín představení nových iPhonů se blíží. Očekáváme, že budou standardně uvedeny v září, a proto se můžeme těšit na další uniklé informace a snímky.

