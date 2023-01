Můžeme očekávat první zařízení s Fuchsia OS od Googlu

Zdroj: techhive (se souhlasem)

Google je znám svým mobilním operačním systémem Android, z kterého vychází další systémy, jako například Wear OS. Kromě toho ale také nabízí Chrome OS, který má také svou odnož. Kromě těchto dvou poměrně známých systémů ale má také Fuchsia OS, což by měla být budoucnost pro mnohá zařízení. Nyní se ukazuje, že se konečně plánuje první zařízení s tímto systémem už z výroby.

Přichází Fuchsia OS

Dlouho se spekulovalo o novém operačním systému, který by měl nahradit Chrome OS a Android, ale jednoduše se to řekne než udělá. Google nakonec představil Fuchsia OS, ale nějak moc nespěchá s nasazením této novinky v zařízeních. Ostatně aktuálně je k dispozici jen v několika zaířzeních, ale jen ve formě aktualizace a nahrazení původního Cast OS. Tedy systému pro chytré reproduktory.

V tomto roce bychom se ale měli dočkat nových zařízení s Fuchsia OS, kde bude systém již v základu, tedy z výroby. Poslední vývoj poukazuje na přidání podpory pro JavaScript a přímé nasazení do produkce. Zatím se spekuluje o dvou novinkách, kde jedna bude v nižší cenové třídě, takže by se mohlo jednat o mini chytrý reproduktor. Druhý novinka zřejmě bude dokovací stanice pro Pixel Tablet.

Jde vidět, že Fuchsia OS má ještě dlouhou cestu před sebou, když zatím zůstává v ekosystému chytré domácnosti. Google stále investuje do vývoje a možná se jednou dočkáme nějakého jiného zařízení. Teoreticky by další destinace mohla být Chromecast, ale to je jen naše spekulace.

Zdroje: 9to5google.com, androidheadlines.com, techhive.com



