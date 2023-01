Galaxy Z Fold5 zřejmě konečně nabídne kýženou evoluci

Galaxy Z Fold 4; zdroj: Dotekománie

Samsung se chce více zaměřit na zařízení s ohebným displejem, přičemž aktuálně má v nabídce jen dva typy. Menší véčkové konstrukce již zlevnil na úroveň běžného top modelu. Větší si naopak drží vyšší cenu. Na tom se asi nic nezmění, ale poslední model Galaxy Z Fold4 (recenze) nepřinesl mnoho novinek. To by se mělo změnit nadcházející novinkou Galaxy Z Fold5.

Galaxy Z Fold5

Již nyní se začínají rozbíhat nejrůznější spekulace a náznaky, jakou výbavu bychom mohli očekávat u nadcházejícího modelu Galaxy Z Fold5. Sice do samotného představení zbývá mnoho měsíců, ale některé střípky informací svědčí o poměrně zajímavé aktualizaci. V první řadě zde máme náznaky kolem kamerové výbavy.

Dle zdrojů máme očekávat 108MPx foťák s clonovým číslem f/1.7 a také s optickou stabilizací obrazu. Další snímač má nabídnout 64MPx rozlišení s dvojnásobným zoomem a 12MPx snímač pro ultra širokoúhlé snímání. První větší změna by se měla dotknout samotného ohybu, který by měl nabídnout odlišnou konstrukci a samotnou práci s ohebným displejem.

Daleko podstatnější je ale spekulace, že bychom se tentokrát měli těšit na stylus, respektive jeho umístění. Zatím bylo nutné využívat speciální pouzdro s prostorem pro toto příslušenství. Spekulace ale poukazují na to, že by tentokrát Samsung mohl vytvořit prostor pro stylus přímo v těle zařízení. Nebylo by tedy potřeba mít speciální pouzdro. To asi ocení nejeden zájemce o toto příslušenství.

Zdroj: 9to5google.com



