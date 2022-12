Uživatelé Twitteru chtějí odstoupení Elona Muska, posledním hřebíčkem byly nové podmínky

Zdroj: CNBC (se souhlasem)

Od chvíle, kdy Elon Musk přezval Twitter a ujal se řízení, je zde jedna kontroverzní událost za druhou. Tou poslední jsou nové podmínky, které byly zveřejněny o víkendu. Doslova se uvádělo, že je zakázáno propagovat odkazy na jiné sociální sítě. Nejenže daný tweet například s odkazem na osobní účet na Instagramu mohl být smazán, ale i samotný účet mohl být pozastaven.

Elon Musk sdĂ­lĂ­ vize o tom, jak bude vypadat Twitter 2.0

V tuto chvíli se ale již nemusíte obávat, že by vám cokoliv hrozilo, jelikož dané podmínky již nejsou platné. Došlo k odebrání kompletního textu a na konkrétní webové adrese již nejsou. Záhy na to se na oficiálním účtu Twitter Safety objevila anketa, jestli by mělo být zakázáno propagovat ostatní sociální sítě. Anketa jasně ukazuje, že si to uživatelé nepřejí. Ve chvíli psaní tohoto článku hlasovalo 130 tisíc uživatelů, přičemž 85,6 % je proti takové restrikci.

„Odejdi Elone“

Elon evidentně šlápl mimo a nejen Twitter komunita mu to dává znát. On sám ale zveřejnil anketa, v které se ptá, jestli by měl odstoupit z pozice Twitter CEO. Anketa byla zveřejněna dnes a již hlasovalo přes 12 milionů uživatelů. 56,3 % je pro odstoupení Elona a 43,7 % proto (ve chvíli psaní tohoto článku).

Elon u ankety doslova uvádí, že bude respektovat výsledky a podle nich také učiní. V tuto chvíli to tedy vypadá, že si komunita žádá jeho odchod a on by tak měl učinit. Samozřejmě je otázkou, jestli se tak stane a jestli dodrží svá slova. Na druhou stranu asi neodstoupí ihned, jelikož je nutné najít nového ředitele, který by vedl Twitter. Navíc jeho úkol bude jasný. Bude se muset postarat, aby Twitter začal vydělávat.

