Honor X9a 5G; Zdroj: Honor

Honor v tomto týdnu představil nový smartphone, tablet a také chytrý náramek. V tichosti ale také uvedl model Honor X9a 5G, který se zejména chlubí svým displejem.

Honor X9a 5G

Novinka má zakřivený AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a s Full HD+ rozlišením. Asi byste si řekli, že novinka bude zaměřena hlavně na konzumaci obsahu, ale chybí zde stereo reproduktory. O výkon se zde stará Snapdragon 695 s přímou podporou pro sítě páté generace.

Zadní strana ještě vychází z designu z dílny Huawei a samotný kruh obsahuje celkem tři foťáky. Hlavní má 64MPx rozlišení a pak se zde nachází 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Poslední má jen 2 MPx a je určen pro makro focení. Z nějakého důvodu Honor použil u této novinky jen Android 12, byť je na trhu již nějakou dobu Android 13. Kdy dostane aktualizaci na novější verzi, zatím nevíme.

O energii se zde stará baterie s kapacitou 5100 mAh a je zde také podpora pro 40W nabíjení. Čtečka otisků prstů je integrovaná přímo do displeje. Celkově by se dalo říci, že se jedná o model střední třídy. O úspěchu ale rozhodne samotná cena, která zatím nebyla stanovena. Honor X9a 5G by se měl objevit v Evropě, ale ani tady nevíme, kdy se tak stane.

Specifikace

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz, až 800 nitů

procesor: Snapdragon 695

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 12 + MagicUI 6.1

Foťáky: zadní – 64 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NFC

rozměry: 161,6 x 73,9 x 7,9 mm; 175 gramů

baterie: 5100 mAh + 40 W

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Honor X9a 5G je novinka se zakřiveným AMOLED displejem

reklama reklama