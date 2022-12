ThinkPhone od Motoroly dostává reálnější obrysy

Zdroj: TheTechOutlook

Značka Think pod křídly společnosti Lenovo zanedlouho vůbec poprvé pronikne do oblasti chytrých telefonů. Podle slov výrobce jsou tato zařízení charakteristická prvotřídním zabezpečením a efektivitou. Poslední spekulace z poloviny října dostávají dnes daleko širší záběr, přičemž unikají bližší specifikace nebo možná podoba modelu. Novinka by ovšem měla přijít v rámci vlastněné značky Motorola.

Zatím bez překvapení

Vpředu můžeme vyhlížet 6,6palcový pOLED displej s obnovovací frekvencí 144 Hz, funkcí HDR+ a Full HD+ rozlišením. Otvor nahoře uprostřed bude údajně patřit 32megapixelové selfie kamerce. Konstrukce dostane hliníkový rámeček, záda z aramidových vláken, známé tlačítko TrackPoint či zvýšenou odolnost podloženou certifikací IP68.

Dále čipovou sadu Snapdragon 8+ Gen 1 od Qualcommu má doplnit 8/12GB operační paměť RAM a 128/256/512GB interní úložiště. Zadní strana získá celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 13 + 2 MPx). Článek baterie o velikosti 5 000 mAh podpoří technologií rychlého 68W nabíjení přes USB-C port a 15W dobíjení v bezdrátové podobě.

Pozornosti neuniká ani čtečka otisků prstů přímo pod displejem, nová verze operačního systému Android 13 a technologie NFC. Nakonec přesnější termín oficiálního oznámení ještě neznáme, ale určitě k tomu dojde někdy v příštím roce.

Zdroje: thetechoutlook.com, fonearena.com, gizmochina.com



