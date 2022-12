EU chce navrhnout nové nařízení, baterie v telefonech a noteboocích budou vyměnitelné

Zdroj: Engadget

Poté, co EU prosadila zákon, který výrobcům telefonů nařizuje u svých zařízení standardizovat pro nabíjení pouze port USB-C, připravuje další zákon. Tentokrát se chce zaměřit na baterie a možnost jejich snadné výměny.

Vrátí se do telefonů vyměnitelné baterie?

EU chce tímto zákonem prosadit udržitelnost baterií. Nařízení by se mělo stahovat ne celý životní cyklus, tedy od těžby materiálů pro jejich výrobu až po jejich likvidaci. Mohli bychom se tak vrátit zpět do dob, kdy bylo možné již zastaralou baterii vyměnit za novou. Cílem tohoto opatření je zajistit vyměnitelnost u všech typů baterií prodávaných v EU. Baterie by také měly nově nést mnohem více informací ať na štítku, nebo zjistitelných skrze QR kód. Měly by poskytovat informace o kapacitě, chemickém složení, trvanlivosti, výkonu a možnost, jak baterie ekologicky likvidovat.

Nové nařízení by také mělo obsahovat pravidla pro výrobce týkajících se oblasti environmentálních rizik spojených se získáváním, zpracováním a obchodováním se surovinami pro baterie. Stanoveny by rovněž měly být minimální úrovně použití recyklovatelných materiálů. Ty by měly nařizovat materiály obsažené v tomto minimálním množství: 6 % kobaltu, 85 % olova, 6 % lithia a 6 % niklu.

Nařízení by se mělo týkat standardních baterií, dále SLI baterií (například pro startování automobilů, nebo osvětlení), dále baterií pro lehké dopravní prostředky (elektrokola, nebo elektrické skútry) a průmyslových baterií. Výrobci budou mít po zavedení legislativy tři a půl roku na to, aby navrhli a zavedli baterie, které budou odpovídat normě nařízené legislativou. Zásadní dopad by toto nařízení mělo především na technologické giganty, jako jsou Apple nebo Samsung, protože zavedením vyměnitelných baterií by museli zásadně přehodnotit design jejich produktů.

