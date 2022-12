Gmail v beta verzi nabízí volitelné šifrování zpráv na straně klienta, nebude ale pro všechny

Zdroj: Dotekomanie.cz

Emailový klient Gmail je velmi populární, a to nejen mezi běžnými uživateli, ale také mezi firmami. Emailová komunikace je samozřejmě standardně šifrovaná. Pokud ale budete chtít bezpečnost zvýšit, Google nyní v beta verzi přidává podporu CSE.

Gmail v beta verzi získává CSE šifrování

CSE zajišťuje šifrování zpráv na straně emailového klienta. Zprávy a přílohy jsou šifrovány ještě před jejich odesláním a uložením do cloudu. Google tak nebude mít přístup k šifrovacím klíčům, které bude vlastnit zákazník, a tím pádem nebude schopen zprávy, respektive jejich obsah, rozšifrovat.

Funkce CSE šifrování ale nebude dostupná pro všechny. Dostupná by měla být pro edice Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus a Education Standard. Nebude tak dostupná běžným uživatelům. Google samozřejmě pro emailovou komunikaci využívá nejmodernějších a nejnovějších kryptografických standardů. CSE ale přináší výhodu plné kontroly nad šifrovacími klíči a také jejich poskytovatelem.

Google doporučuje používání CSE pro oblasti, které podléhají vysoké regulaci, mezi než patří například obrana, letectví, vládní organizace nebo finanční instituce. Google již dnes CSE šifrování nabízí ve svých produktech Disk, Dokumenty, Meet a také pro Kalendář beta. Pokud patříte mezi zákazníky s výše vyjmenovanými edicemi Google Workspace, můžete požádat o vyzkoušení beta verze až do 20. ledna 2023. Můžete tak učinit na tomto odkazu.

