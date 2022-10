GUG říjen – BUM, E-commerce day 2022, Stay safe, Foto procházka

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

V září jsme se rozeběhli do všech koutů republiky i světa. Naši členové se navštívili ve Finsku. Internetoví úžasňáci a studenti*ky vývojářštiny se setkali ve Varšavě. Lída odletěla až do Kalifornie na CMX Summit. O evropské digitální budoucnosti jsme s kolegy*němi diskutovali na All Digital Summitu. A hackathon v Brně taky stál za to. Měli jsme to štěstí být svědky jedné krásné svatby lidí, kteří se potkali v GUGu. A tak, i když někteří neradi mluví o GUGu jako o rodině (na rozdíl od tlačítek v našem newsletteru), pravdou je, že některá setkání u nás mohou sem tam směrem k založení rodiny vést. I z této akce máme report na Slacku. Chceš si ho přečíst a dojmout se taky? Přidej se k nám.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Akcí máme v říjnu tak moc, že se obrázky nelíbí antispamu. Takže si piš!

Středa 5. 10. v Foto procházka v Ostravě. Modrá zlatá hodinka, bude hezká vzpomínka

Sobota 8. 10. E-commerce day 2022 v Brně. Malinký i veliký, e-shop pozná profíky

Pondělí 10. 10. DigiDay #11 Online. FESTIVAL BEZPEČNÉHO INTERNETU. Stay safe

Čtvrtek 20. 10. Zdeněk Jonák v Jihlavě, do Elasticsearch uvede nás laskavě

Sobota 22. 10. je datum, kdy bude v Brně BUM

RANDOM

Jednou ze skvělých zpráv uplynulých dní je spuštění neurální sítě Whisper od Open AI. Nevíš co s tím? Whisper pomůže přepsat a přeložit cokoliv, čemu v originálním jazyce nerozumíš a nemá to titulky. Canva spustila svůj Whiteboard nástroj a Spotify v USA audioknihy. A na závěr máme pozvánku pro ty, které zajímá štěstí v práci. Ať už své pracovní štěstí teprve hledáš, nebo si chceš UDRŽET štěstí, co tě potkalo, neměla by ti uniknout mezinárodní konference Happiness@Work Live. 13. 10. v Kongresovém centru Praha. Potkáme se taky tam.



