ZTE Axon 30S je novinka střední třídy s jednou vymožeností

Poslední model od ZTE v rámci série Axon byl představen minulý rok, přičemž ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition se může stále i dnes chlubit velmi zajímavou výbavou. Po nějaké době zde máme další přírůstek v podobě ZTE Axon 30S. Tentokrát jde o model střední třídy, ale i tak vyniká nad ostatními v jedné specifikaci.

Vše v displeji

Obrázek níže zcela představuje přední stranu modelu ZTE Axon 30S. Nechybí zde přední kamera, jelikož je ukryta v samotném displeji. Právě ZTE je jedinou společností, která má v tomto ohledu nejvíce zkušeností. Kromě toho má displej také integrovanou čtečku otisků prstů. Aby toho nebylo málo, panel láká na 10bitovou barevnou hloubku a také 120Hz frekvenci.

Zbylé specifikace spíše již odpovídají mobilu střední třídy. O výkon se stará Snapdragon 870 a na zadní straně je obvyklejší sestava foťáků, které vévodí 64MPx senzor. Bohužel jsme se nedočkali optické stabilizace. I když procesor není nejvýkonnější, tak ve spojení s nejmodernějšími operačními paměťmi a rychlým úložištěm si asi žádný majitel nebude stěžovat na nedostatek výkonu.

O energii se zde stará baterie s kapacitou 4500 mAh a podporuje 55W nabíjení. Je škoda, že ZTE ještě nepoužilo minimálně nějakou odolnost vůči vodě, případně nasadilo stereo reproduktory. Mobil by to zajisté posunulo do vyšší příček. Cena ZTE Axon 30S je nastavena v přepočtu na 6 100 Kč. Pakliže se mobil dostane do Evropy, mohla by se cena pohybovat kolem 8 000 Kč.

Specifikace

displej: 6,92 palců, 2460 × 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 20.5:9, 10-bit, 120 Hz

procesor: Snapdragon 870

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 12 + MyOS12

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, 119° 5 MPx, 3cm makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, pod displejem

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, DTS:X Ultra

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

rozměry: 170,2 × 77,8 × 7,8 mm; 189 gramů

baterie: 4200 mAh + 55 W

