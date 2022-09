Zcela nový AppBlock s exkluzivními funkcemi pro iOS 16 je tady

Zdroj: AppBlock

AppBlock přináší uživatelům iOS 16 revoluční možnosti blokování aplikací, které jim umožní mít kontrolu nad svým volným časem. Díky novému využití rozhraní Screen Time API dává AppBlock do rukou uživatele dosud nevídanou možnost kontroly používání aplikací, čímž pomáhá zbavit se závislosti na telefonu, zlepšit schopnost soustředění a celkově zlepšit digitální pohodu.

AppBlock aplikace pomáhá zbavit se závislosti na mobilním telefonu

Aplikace AppBlock vznikla v roce 2015. Zakladatel Miroslav Novosvetsky se pokoušel najít nástroj, který by ho zbavil rozptýlení, jež chytrý telefon přináší, a pomohl mu lépe se soustředit na práci a rodinu. Od té doby vznikl výkonný nástroj pro blokování oznámení a celých aplikací, který umožňuje uživatelům nastavit jednoduchá pravidla i složité podmínky pro blokování vybraných aplikací.

Verze pro iOS, která je součástí systému nebyla ideální, a to především kvůli omezeným možnostem nastaveným samotným Applem. To se však s příchodem iOS 16 mění! Apple poprvé v historii poskytl vývojářům přístup k rozhraní API Screen Time, které nám umožňuje dát uživatelům plnohodnotný nástroj pro boj s prokrastinací, závislostí na telefonu.

Co je nového v AppBlocku pro iOS 16?

Efektivnější způsob blokování aplikací pomocí rozhraní Screen Time API

Možnost výběru celých kategorií aplikací

Vylepšené uživatelské prostředí

Nová obrazovka blokování

Nový způsob blokování vybraných aplikací

Bez rozhraní API Screen Time jsme museli blokovat aplikace, aby se nepřipojovaly k telefonu a zůstaly tak uživateli přístupné. Díky přístupu k rozhraní API Screen Time může nyní AppBlock blokovat celé aplikace, které si uživatel vybere. V předem definovaných časech nebo místech nebude mít uživatel přístup k předem vybraným aplikacím. Uživatel tak může nastavit blokování sociálních sítí při příchodu do práce nebo hodinu před spaním.

Přesnější výběr blokovaných aplikací a kategorií

Nový AppBlock rozpozná všechny aplikace v telefonu a zařadí je do kategorií. Jedním kliknutím můžete zablokovat všechny aplikace například v kategorii sociálních sítí nebo her. Je to skvělý způsob, jak udržet v telefonu pořádek a soustředit se na úkoly, které potřebujete dokončit.

Pokročilé statistiky používání smartphonu

Díky přímému propojení s rozhraním API Screen Time můžeme pomocí údajů o používání smartphonu zjistit míru času stráveného v aplikacích. Díky tomu můžete nastavit blokování, které vám pomůže omezit používání telefonu a udělat z něj opět nástroj, který vám usnadní život, a ne zloděje vašeho volného času. Můžete také sledovat svůj pokrok a vidět svá zlepšení. Tato funkce je již připravena, čekáme jen na konzistentní data z rozhraní API Screen Time. Očekávané nasazení je během letošního podzimu.

Rychlejší přístup ke klíčovým funkcím

Na základě průzkumu mezi uživateli jsme přepracovali uživatelské rozhraní, aby bylo používání aplikace plynulejší. Všechny klíčové funkce, jako je Rychlé blokování nebo Plánované blokování, jsou nyní přístupné okamžitě po otevření aplikace. Uživatel také na první pohled vidí podmínky spuštění naplánovaného blokování.

O krok blíže k našemu cíli

Díky novému systému iOS 16 a otevřenému přístupu společnosti Apple k nám vývojářům můžeme aplikaci AppBlock opět posunout blíže k našemu cíli stát se dokonalým nástrojem pro lidi, kteří se chtějí více soustředit, lidi se závislostí na telefonu nebo sociálních médiích. Být nástrojem pro zvýšení produktivity snížením množství rozptylujících podnětů. Osvobodit lidi od nadměrného používání chytrých telefonů a oznámení a opět z něj udělat pomocníka, a ne zloděje času. To bylo naším posláním od samého počátku a zůstává jím i nadále.

AppBlock je pro nás víc než jen produkt, protože ho vyvíjíme i pro sebe. Abychom bojovali proti svému rozptylování. Celé toto úsilí ocenilo více než 4 miliony uživatelů. Také proto AppBlock doporučují odborníci v oblasti psychických poruch a závislostí. Věříme, že společnost Apple bude pokračovat v cestě otevírání příležitostí pro vývojáře a umožní nám dále zdokonalovat nástroj, který lidem pomáhá.

Jak získat AppBlock 2.0

Už používáte AppBlock?

Pak stačí, když svůj iPhone nebo iPad aktualizujete na systém iOS 16. Aplikace se pak sama aktualizuje podle vašeho nastavení aktualizací. Pokud nechcete čekat, přejděte do AppStore a aktualizujte AppBlock ručně.

Ještě aplikaci AppBlock nemáte?

Nejprve musíte svůj iPhone nebo iPad aktualizovat na systém iOS 16. Poté přejděte do obchodu AppStore prostřednictvím tohoto odkazu. Stáhněte si aplikaci. Nyní můžete nastavit první podmínky blokování a vybrat aplikace, které vás rozptylují a které chcete blokovat.

Seznam podporovaných zařízení pro aktualizaci na iOS16 a AppBlock 2.0

iPhone 8. iPhone 8 Plus. iPhone X. iPhone XS. iPhone XS Max. iPhone XR. iPhone 11. iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro Max. iPhone 12. iPhone 12 Mini. iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro Max. iPhone 13. iPhone 13 Mini. iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro Max. iPhone SE (druhé generace a novější).

*Aplikaci si můžete vyzkoušet stažením z AppStore nebo stažením beta verze na testflight, kde si můžete vyzkoušet i prémiové funkce bez placení. Po kliknutí na možnost zaplatit prémiovou aplikaci se zobrazí okno s informací o platbě, že poplatek nebude účtován. Odkaz na stažení beta verze pro TestFlight.

Pokud chcete vyzkoušet verzi BETA aplikace AppBlock, musíte mít staženou aplikaci TestFlight.

AppBlock - Block Apps & Sites App Blocker & Website Blocker Zdarma iOS

