Vivo X Fold+ je pokračování ohebného smartphonu

V dubnu tohoto roku společnost Vivo představila svůj ohebný mobil. Ten se může rozložit do podoby tabletu, přičemž nabízí velmi dobré specifikace, byť v některých ohledech nemůže soutěžit s hlavním rivalem od Samsungu, jelikož mu chybí jakákoliv certifikace v oblasti odolnosti. I tak došlo na uvedení pokračování v podobě Vivo X Fold+

Plus navíc

Jen několik měsíců po uvedení Vivo X Fold nelze očekávat nějaké dramatické. Samotný název napovídá, že společnost použila jen novější procesor od Qualcommu, ale najdou se zde nějaké drobné změny, přičemž jedna stojí za uznání. Tím myslíme samotnou baterii, jelikož se Vivo podařilo v městnat do mobilu větší kapacitu, ale nedošlo na změnu rozměrů nebo dokonce hmotnost. K dispozici ke konkrétně 4 730mAh kapacita, což je o 130 mAh více.

Také společnost zvýšila rychlost nabíjení na 80 W přes USB C. Ještě jedna změna se odehrála. Místo použití skla Corning Gorilla Glass Victus na přední straně, tedy u displeje, je zde nově SCHOTT’s Xensation α. Zřejmě má nabízet podobné vlastnosti, ale samotné testování nebylo zveřejněno, respektive porovnání mezi skly, takže nemůžeme jednoduše definovat, jestli se jedná o lepší nebo horší sklo.

Jiné změny Vivo X Fold+ nejsou a v podstatě se jedná o identické zařízení, až na pár změn. Vivo nám poskytlo informace, že tento nový model bude prvně dostupný v domovské Číně, ale již nebylo nic řečeno o dostupnosti v Evropě. Zatím si tedy budeme muset počkat, jestli firma naplánuje prodej mimo Asii. Cena v Číně je nastavena za základní model na 9999 juanů (cca 35 700 Kč). Pakliže by se Vivo X Fold+ dostal do našich končin, cena by poskočila na 46 400 Kč.

Specifikace Vivo X Fold+

displeje: ohebný: 8,03 palců, 2160 x 1916 pixelů, E5 AMOLED LTPO, 1-120Hz přední – 6,53 palců, 2520 × 1080 pixelů, E5 AMOLED, 120Hz, sklo SCHOTT’s Xensation α (Alpha)

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

12GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 3.1

Android 12 + OriginOS Ocean

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS 48 MPx, 114°, f/2.2 12 MPx, f/1.98 8 MPx, periskop, OIS, 5x optický zoom přední – 16 MPx (2x)

čtečka otisků prstů v displejích

USB Type-C Audio, stereo, CS43131 Hi-Fi chip

rozměry: zavřený – 162,01 × 74,47 × 14,57~14,91 mm otevřený – 144,87 × 6,28~7,40 mm 311 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

baterie: 4730 mAh + 80W (USB C), 50W (Qi)

