Nástroje na Youtube pro ovlivnění nabídky doporučených videí příliš nefungují, říká nová studie

Nová studie, kterou vypracovala Mozilla ukazuje, že nástroje, které mají uživatelé Youtube k dispozici pro ovlivnění doporučených videí, moc nefungují. Algoritmus, který Youtube používá, je tedy tak trochu záhadou.

Pokud chceme ovlivnit to, co nám Youtube nabízí na hlavní stránce, kde se zobrazují doporučená videa, můžeme využít hned několika možností. Alespoň tak to společnost prezentuje na svých stránkách podpory pro správu doporučení a výsledků hledání. Pokud nechceme, aby nám služba nabízela určitý typ, nebo konkrétní videa v seznamu doporučených videí a výsledků hledání, je možné toto podle Youtube ovlivnit hned několika způsoby. Uživatel může videa odstranit z historie přehrávání nebo hledání. Je možné také úplně deaktivovat historii. Na hlavní stránce je rovněž možné konkrétní videa označit v nabídce jako „Nezajímá mě“. Video lze také označit jako „Nelíbí se“. Všechny tyto nástroje by měly přispět k tomu, aby nám Youtube podobný obsah nenabízel. Podle studie, kterou zpracovala Mozilla, ale algoritmus nefunguje dobře. Videa, která byla odmítnutá Youtube, uživatelům i nadále nabízel. V případě označení videí jako „Nezajímá mě“, nebo „Nelíbí se“ byla účinnost pouze kolem 12 %. Pokud uživatelé vybrali metodu nedoporučení kanálu, nebo odebrání videí z historie, účinnost byla vyšší, kdy se míra doporučených videí snížila ze 43 % na 29 %.

Mozilla pro studii využila dat od 22 722 uživatelů, kteří do svého prohlížeče nainstalovali rozšíření RegretReporter. Analyzováno bylo celkem 567 milionů videí. Podle zprávy se 78,3 % uživatelů snažilo algoritmus naučit tomu, aby jim nabízel relevantní videa, použila k tomu různé z dostupných metod, které doporučuje Youtube. Z toho 39,3 % uživatelů potvrdilo, že uvedené postupy a nástroje nefungovaly. „Nic se nezměnilo. Někdy jsem nahlásil video jako zavádějící a spam a druhý den se objevilo znovu. Skoro to vypadá, že čím negativnější zpětnou vazbu poskytnu jejich návrhům, tím horší obsah se poté nabízí. I když určité zdroje zablokujete, nakonec se vrátí zpět,“ řekl jeden z uživatelů zapojených do průzkumu. Mozilla dospěla k závěru, že nástroje od Youtube nestačí na to, aby uživatelé mohli ovlivnit to, jaký obsah se jim bude nabízet. Dalo by se tak říct, že Youtube ve skutečnosti nemá zájem na tom, aby dal uživatelům možnost ovlivnit doporučená videa.

