Google nasazuje novou verzi Obchodu Play pro systém Wear OS [aktualizováno]

Aktualizováno 5. 9.

Obchod Play byl na hodinkách se systémem Wear OS poměrně přímočarý a hodně textově založený. Google ale před pár týdny oznámil novou verzi, která nabídne více grafických prvků. Zřejmě začal s aktualizací, jelikož někteří uživatelé hlásí novou podobu. Zde jde najít lépe graficky provedené sekce a trochu jiné členění. Dle fotek nové verze ale nejsou změny nějak zásadně dramatické a asi nebudou mís uživatele. Zatím si ale budeme muset počkat na novou verzi Google Map, která byla současně oznámena. Zřejmě se prvně objeví na hodinkách Galaxy Watch5.

Původní článek 11. 8.

Minulý rok jsme se dočkali překvapení v podobě uvedení nové verze systému Wear OS pro hodinky, na kterém aktivně spolupracuje Samsung. Ten zřejmě díky svému zapojení dostal exkluzivní možnost používat tento systém a dlouhou dobu nebyly na trhu hodinky s Wear OS 3. V tomto týdnu jsme se dočkali uvedení nových hodinek od Samsungu, které obsahují také novou verzi systému. Ten obsahuje i nové verze dvou aplikaci.

PrvnĂ­ dojmy z Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro

Exkluzivně na hodinkách od Samsungu

Hodinky Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro obsahují nejnovější systém Wear OS. Konkrétně je zde verze 3.5, přičemž je součástí i nadstavba One UI Watch 4.5, která byla představena před nějakou dobou a bude dostupná i na starší generaci Watch4. Kromě novinek v rámci systému se ukazuje, že jsou zde i nové verze dvou aplikací.

V první řadě došlo na předělávku samotného obchodu s aplikacemi. Jde spíše o designovou proměnu. Součástí je personalizovaný výběr, kolekce nebo ukázka aplikací, které jsou v kurzu.

Další novinka se týká Google Map. Zde je nejpodstatnější změnou možnost fungování bez aktivního připojení k mobilnímu telefonu nebo k internetu. Jinak řečeno, navigace by měla fungovat v režimu offline. Nejde ale o jediné novinky, co se týče aplikací. Máme se dočkat i SoundCloud a Deezer s možností stažení hudby do hodinek. Všechny tyto novinky nejsou dostupné ihned a ani zde není nějaké přesné datum. Uvádí se, že se jich uživatelé dočkají do konce roku.

