Instagram pracuje na nové bezpečnostní funkci, která by měla chránit před nevyžádanými fotkami s nahotou

Nevyžádané nahé fotky na sociálních sítích jsou problémem, který rezonuje stále více. Sociální síť Instagram patří mezi jednu z mnoha, kde uživatelé často čelí nevyžádaným nahým fotografiím zaslaným skrze soukromé zprávy.

Instagram vyráží do boje s nevyžádanými nahými fotografiemi

Instagram aktuálně pracuje na nové funkci, který by měla před podobným obsahem lépe chránit. O této nové funkci informoval na svém twitterovém profilu výzkumník Alessandro Paluzzi a také zveřejnil první screenshot, který právě na novou funkci poukazuje. Nová funkce by mohla fungovat podobně, jako již nějaký čas zavedená ochrana před vulgárními slovy. Ta filtruje soukromé zprávy podle zadaných klíčových slov, a pokud zpráva nějaké obsahuje, je umístěna do skryté složky, kde ji může uživatel dál spravovat. Podobně by mohla fungovat i ochrana před nahotou.

Společnost Meta informovala, že nová funkce má chránit uživatele před nevyžádaným obrazovým, nebo jiným podobným obsahem. Zároveň dodává, že k obsahu skrze tuto funkci nemá přístup jak Instagram, tak ani žádná třetí strana. „Úzce spolupracujeme s odborníky, abychom zajistili, že tyto nové funkce ochrání soukromí lidí a zároveň jim umožní kontrolu nad přijatými zprávami,“ uvedl mluvčí společnosti Meta. Nahota, jako nevyžádaný obsah na sociálních sítích, je veliký problém, který byl dlouho přehlížen. Studie, kterou zpracovala University College v Londýně, odhalila, že ze 150 mladých lidí ve věku 12-18 let byly 75,8 procentům zaslány nevyžádané nahé obrázky.

