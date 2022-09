Zdroj: Infinix

O společnosti Infinix jste možná ještě neslyšeli, případně jste zachytili zprávy, že firma vstoupila s levnějšími mobily do České republiky. Firma na trhu působí už dlouhou dobu, ale až v poslední době dochází k většímu rozmachu. Již má některé modely, které jsou velmi zajímavé, ale pravé eso z rukávu vytáhne až nyní.

Výrobce Infinix vstupuje na český trh

Špička ve střední třídě?

Ne všechny společnosti se snaží představit top model, který bude konkurovat zavedeným firmám a značkám. Některé se drží při zemi a postupně si budují své jméno. Infinix se dá považovat za takovou společnost, ale v dohledné době dá o sobě vědět prostřednictvím chystaného mobilu Infinix Zero Ultra 5G.

Sice název samotný jde jak přes kopírák pod nějakého vzoru inspirovaného konkurencí, ale to nebude to nejzajímavější, co bude moci nabídnout. Než přistoupíme ke specifikacím, které má obsahovat, tak je dobré zmínit, že jeho cena se předpokládá v rozmezí sedmi až osmi tisíc koronu.

Za takovou částku se má nabídnout 200MPx hlavní snímač a 180W nabíjení 4700mAh baterie. Už jen tyto dvě specifikace se nevidí u zařízení v takové cenové hladině. O výkon se má starat Dimensity 920 a displej má být typu AMOLED s Full HD+ rozlišením.

Na konkrétní informace si budeme muset nějakou chvíli počkat, ale zatím to vypadá na jeden z nejzajímavější levnějších mobilů tohoto roku. Možná má Redmi a Realme konkurenci, která se jen tak nezastaví.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Infinix zřejmě zaútočí na střední třídu a rozdmýchá současný trh

reklama reklama