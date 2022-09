Galaxy S23 Ultra dostane zřejmě 17x větší čtečku otisků prstů [aktualizováno]

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 18. 9.

Nejnovější informace naznačují, že Galaxy S23 Ultra dostane 200MPx snímač, ale s největší pravděpodobností se bude jednat ani o jeden ze stávajících modelů. Údajně bude mít senzor o velikosti 1/1.3” a velikost pixelů bude 0,6 µm. Tím by zapadl mezi aktuální ISOCELL HP1 a ISOCELL HP3.

Aktualizováno 20. 8.

Již jsme zde měli celou řadu spekulací kolem nadcházejícího top modelu Galaxy S23 Ultra. Tentokrát se dozvídáme, že Samsung zřejmě použije čtečku otisků prstů 3D Sonic Max. Nejedná se o novinku, byla uvedena společností Qualcomm v roce 2019, ale zatím nedošlo na nějaké větší rozšíření. Naposled se objevil u mobilu Vivo X80 Pro (recenze). Oproti původnímu modelu má 17krát větší plochu, tedy 600 mm². Původně jsme se jí měli dočkat již u Galaxy S21, ale zřejmě Samsung potřeboval nějaký čas na správné zakomponování. Je ale otázkou, jestli si 3D Sonic Max najde cestu i do modelů Galaxy S23 a Galaxy S23+.

Původní článek 15. 8.

Samsung by měl příští rok tradičně představit telefony řady Galaxy s pořadovým označením S23. Samozřejmě ještě před tím, než budou telefony představeny, se budeme průběžně dozvídat mnoho informací o možné budoucí podobě a také technických specifikacích.

Poodhalují se specifikace top modelu Galaxy S23 Ultra

Vůbec nejvybavenější model Galaxy S23 Ultra by měl, podle úniků od Ice Universe, se stejnou kapacitou baterie, jako má současný model Galaxy S22 Ultra, tedy 5 000 mAh. Galaxy S23 Ultra by dle zvěstí měl obdržet vylepšený čip nové generace Snapdragon 8 Gen 2. Ten by měl přinést opět lepší vlastnosti oproti vylepšenému čipu 8+ Gen 1. Podle dostupných informací existuje veliká pravděpodobnost, že by řada S23 měly používat pouze procesory Snapdragon a Exynos by mohly být součástí jiné modelové řady.

S ohledem na kapacitu baterie by i modelová řada S23 mohla používat rychlé 45W nabíjení, ale není vyloučeno, že by mohla být rychlost navýšena. Co se týče fotoaparátu, mluví se o snímači s rozlišení 200 MPx a velikosti pixelů 0,6µm. Vychází to z informací, které pocházejí od zdroje, který tyto specifikace uveřejnil. Galaxy S23 by tedy měl být pravděpodobně vybaven snímačem ISOCELL HP2.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Galaxy S23 Ultra dostane zřejmě 17x větší čtečku otisků prstů [aktualizováno]

reklama reklama