WhatsApp testuje novou funkci, která umožní mít přehled o tom, kdo opustil skupinový chat

WhatsApp neustále vylepšuje svou aplikaci. Nyní zaměřuje poměrně značné úsilí na vylepšení skupinových chatů a skupin. Není to tak dávno, co společnost zvýšila počet členů skupiny ze 100 na 512 členů a oznámila Komunity.

WhatsApp skupinové chaty dostanou novou funkci

Nyní WhatsApp testuje další novinku a tou je funkce, která přinese lepší přehled o tom, kdo z účastníků opustil skupinový chat. Web WABetaInfo tuto novou funkci objevil v betaverzi aplikace pro iOS s číslem sestavení 22.16.0.75. Nová funkce umožní správcům skupiny mít přehled o tom, kteří členové skupinu opustili, nebo byli ze skupiny odstraněni a to až 60 dní zpětně.

Nová funkce by měla být umístěna v sekci Informace o skupině, kde bude nově sekce „Zobrazit minulé účastníky“ (See Last Participants). Seznam odebraných členů skupinového chatu rovněž dostane svou vlastní lištu pro vyhledávání. Současně s tím se ruší oznámení o tom, kdo skupinový chat opouští, nebo kdo se k chatu připojí. Tyto informace budou dostávat pouze administrátoři skupiny. Novinky jsou aktuálně přístupné testerům přes kanál TestFlight a mezi všechny uživatele by se mohly dostat snad v dohledné době.

