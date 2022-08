WhatsApp pracuje na bezpečnostní funkci, díky které by měl být účet ještě více v bezpečí

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp se snaží posílit zabezpečení účtu další funkci, na které aktuálně pracuje. Bezpečnost účtu je již nyní posílena dvoufázovým zabezpečením, kdy je při přihlášení k účtu požadováno zadání 6místného kódu, která je zaslán prostřednictvím SMS.

Aby bylo zabezpečení účtu například proti krádeži ještě silnější, pracuje WhastApp na nové funkci. Ta by měla zajistit to, že pakliže bude účet přenášen na jiné zařízení, bude nutné kromě dvoufázového ověření, potvrdit oznámení v aplikaci. I přesto, že je dost nepravděpodobné, že by se 6místný ověřovací kód měl dostat do nepovolaných rukou, možné je vše. V takovém případě, kdy by si případný útočník chtěl přivlastnit cizí účet a podařilo se mu získat tento kód, majiteli účtu by v aplikaci vyskočilo oznámení, ve kterém ještě musí schválit připojení účtu na jiném zařízení.

V oznámení by se měly rovněž zobrazovat další informace o druhém zařízení, čas a podobně. Funkce je momentálně ve vývoji a v tuto chvíli není jasné, kdy by se měla tato funkce dostat ke všem uživatelům. Rozhodně se ale jedná o skvělý krok správným směrem, kdy nejoblíbenější chatovací aplikace bude zase o velký kus bezpečnější.

