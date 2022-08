WhatsApp chystá zajímavou novinku pro Wear OS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Wear OS od Googlu pro chytré hodinky byl delší dobu spíše nedodělaným systémem, ale s novou verzí se obrací situace, zřejmě i díky zapojení Samsungu do vývoje. Wear OS 3 ale zatím není nikterak rozšířená verze, ale to by se mohlo do konce roku změnit. Mezitím se chystají nejrůznější novinky u aplikací pro chytré hodinky. WhatsApp nebude stát stranou a začíná připravovat podstatnou novinku.

WhatsApp a Wear OS 3

Nejnovější beta verze aplikace WhatsApp (2.22.19.11) začíná testovat funkci umožňující telefonování přímo ze zápěstí. Z obyčejné chatovací verze aplikace se tedy stane o něco plnohodnotnější komunikační prostředek. K dispozici máme i snímky obrazovek, jak bude vypadat takový příchozí hovor.

Na snímcích jde vidět jméno kontaktu, telefonní číslo a také informace, že se jedná o aplikaci WhatsApp. Samozřejmě můžete namítat, že něco podobného bylo k dispozici již dříve, ale do této chvíle šlo jen o zobrazení příchozího hovoru na spárovaném mobilním telefonu, přičemž jeho přijmutí bylo následně realizováno na mobilu.

Nová verze aplikace ale obsahuje samostatné řešení, kde není potřeba mít telefon u sebe. Měly by postačit hodinky s aktivním připojením k WiFi, případně lze použít hodinky s LTE konektivitou. Bohužel je novinka zatím k dispozici jen v beta verzi aplikace. Může trvat klidně i týdny nebo měsíce, než se dostane do stabilní verze. Zatím nemáme informace, že by se tato funkcionalita chystala pro starší verzi Wear OS.

Zdroje: 9to5google.com, old.reddit.com



