Vodafone prodlužuje dostupnost limitovaných tarifů

Vodafone se v poslední snaží nabídnout trochu jiné tarify, přičemž jsou většinou dostupné jen po omezenou dobu. V srpnu jsme se dočkali dvou takových novinek, přičemž operátor oznámil, že budou dostupné jen do konce srpna. Vodafone nás informoval, že nakonec prodlužuje dostupnost těchto tarifů do konce září.

Vodafone představil studentský tarif s cenou pod 300 Kč

PoslednĂ­ moĹľnost

Vodafone se rozhodl prodloužit dostupnost až do konce září, což se týká tarifu obsahujícího 10 GB FUP, 100 volných minut a také neomezených SMS zpráv. Navíc je zde bonus v podobě neomezených dat na první měsíc zdarma. Zde je cena stanovena na 450 Kč. Ten je dostupný ale jen na stránkách operátora a není dostupný nikde jinde.

Druhý tarif, který se dočkal prodloužení, obsahuje za 297 Kč měsíčně 1,5 GB FUP, přičemž součástí je neomezené volání do všech sítí. Nesmí chybět neomezené SMS zprávy. I v tomto případě je tarif dostupný jen na stránkách operátora.

Mínusem obou tarifů je fakt, že není určen pro ty, co již nějaký tarif mají u Vodafonu. Mohou ho využít jen ti, co přechází od jiného operátora, pořizují si nové telefonní číslo nebo přechází z předplacené karty na tyto nové tarify. Této nabídky jde využít jen do 30. září, přičemž následně dojde k odebrání ze stránek operátora. Jestli se dočkáme nějaké modifikované verze, zatím nevíme, ani nemáme informace o plánovaných dalších nabídkách.

