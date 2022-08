Vodafone představil studentský tarif s cenou pod 300 Kč

Zdroj: Vodafone

Studentské tarify jsou dosti výhodnější než ty běžné, ale jsou zde určité podmínky. Posledním přírůstkem v této kategorii je tarif za 850 Kč od T-Mobile. Vodafone se ale rozhodl rozšířit svou současnou nabídku o jeden levnější tarif, který se jmenuje #jetovtobě 3 GB.

#jetovtobě 3 GB

Jak již samotný název napovídá, tak obsahuje 3 GB FUP. Součástí jsou neomezené SMS zprávy do všech sítí a co se týče volání, k dispozici je 250 minut, taktéž do všech sítí. Cena této novinky je stanovena na 299 Kč měsíčně a lze ji objednat například v internetovém obchodě.

„Výsledky posledních výzkumů nám ukázaly poměrně rozsáhlou skupinu zákazníků, kteří by ocenili menší datové objemy a cenově co nejdostupnější tarif. Patří k nim zejména studenti, kteří se snaží osamostatnit od rodičů a začínají řešit své vlastní finance, nebo rodiče žáků středních škol, kteří v aktuální těžké době řeší napnutý rozpočet,“ říká Simona Lišková, ředitelka marketingu Vodafonu.

Pokud by se jednalo o běžný tarif, byl by velmi lákavý, ale je určen pro mladé, respektive pro ty, kteří ještě chodí do školy. Vodafone bude tedy požadovat platný občanský průkaz a také ISIC kartu. Tarif je určen pro zájemce od 6 do 26 let.

Operátor tedy má celkem tři studentské tarify. Kromě této novinky se ještě nabízí #jetovtobě 15 GB za 499 Kč, kde je i neomezené volání, a také #jetovtobě Neomezený, kde není FUP limit, ale ten stojí 599 Kč a rychlost je omezena na 10 Mbps.

