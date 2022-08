Novinka Infinix Smart 6 HD klame vzhledem

Infinix Smart 6 HD; Zdroj: Infinix

Společnost Infinix se rozhodla nabídnout co největší portfolio mobilů, zejména v levnějších cenových hladinách. V současnosti patří mezi výrobce s nejvíce novinkami za měsíc. Tento týden jsme se dočkali dalšího přírůstku v podobě Infinix Smart 6 HD.

Infinix Smart 6 HD

Rovnou můžeme začít cenou, jelikož je nejzajímavější na tomto modelu. V přepočtu vyjde přibližně na 2000 Kč. Druhou pozitivní zprávou je kapacita baterie, která je na hodnotě 5000 mAh. O nabíjení se stará 10W technologie, ale samotný nabíjecí konektor je stařičký microUSB. Tím asi dobré zprávy končí, jelikož ve specifikacím se nikde nezmiňuje čtečka otisků prstů a ani NFC technologie.

Při pohledu na zadní stranu byste si mysleli, že je zde kamerová sestava tří foťáků a LED. Bohužel je to jen klam. Infinix Smart 6 HD má na zadní straně jen jeden snímač s 8 MPx. Přední strana je vybavena 5MPx kamerkou. Už i na marketingových materiálech láká výrobce u modelu Infinix Smart 6 HD na samotný displej, zejména na jeho úhlopříčku 6,6 palců, ale jedná se o běžný LCD panel, který má navíc jen HD+ rozlišení.

Specifikace nejsou oslňující a dokonce by hardware nezvládl ani plnohodnotný systém Android. Společnost se musela rozhodnout pro Android Go, který by měl být svižný s procesorem Helio A22 a jen s 2 GB operační pamětí. Tu lze rozšířit o 2 GB díky virtualizaci, ale pochybujeme, že to přidá na výkonu.

Specifikace

displej: 6,6 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), Panda MN228 Glass

procesor: MediaTek Helio A22

2GB LPDDR4X RAM

úložiště: 32 GB + microSD

Android 11 (Go Edition) + XOS 7.6

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 8 MPx přední – 5 MPx

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroj: fonearena.com



