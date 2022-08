Zdroj: Dotekománie

Meta by mohla čelit sankcím ze strany EU kvůli tomu, jak Instagram nakládal s daty dětí

Evropská unie by již brzy mohla vydat rozhodnutí, zdali Instagram porušil soukromí dětí kvůli tomu, že dětem umožnil na evropském kontinentu zakládat firemní účty.

Meta čelí další hrozbě obvinění na evropském kontinentu

Vyšetřování začalo v roce 2020 na základě stížnosti vědce pro data, který zjistil, že Instagram umožnil uživatelům mladším 18 let změnit jejich profily na firemní, čímž se jejich kontaktní informace a další citlivá data stala veřejně dostupnými. Podle slov komisaře DPC (komise pro ochranu údajů) by mělo být konečné rozhodnutí učiněno v posledním srpnovém týdnu.

Je otázkou, zdali bude Meta obviněna z porušování obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), protož zde by se jednalo o opravdu závažný prohřešek. I přes to však společnosti hrozí vysoká pokuta za porušení zákona o ochraně soukromí. Vyšetřovací komise zkoumá právě to, zdali Meta respektovala standardy obecného nařízení pro GDPR a zajistila ochranu dětí.

Například v USA senátoři Richard Blumenthal a Marsha Blackburnová navrhli počátkem tohoto roku návrh zákona, který by měl poskytnout nezletilým další záruky pro lepší kontrolu svých osobních údajů právě na různých sociálních platformách, na kterých se zaregistrují.

Zdroj: androidcentral.com



Domů » Články » Meta by mohla čelit sankcím ze strany EU kvůli tomu, jak Instagram nakládal s daty dětí

reklama reklama