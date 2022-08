Zdroj: Nokia

Společnost HMD Global si pod značkou Nokia připravila oživení modelu s označením 110, který jsme poprvé poznali už v roce 2019. Přestože má novinka daleko od chytrého zařízení, tak stále se najde hodně uživatelů, kteří nedají dopustit na klasický telefon s fyzickými tlačítky. Samozřejmostí je extra dlouhá výdrž, oblíbená hra Snake nebo možnost poslechu vlastní hudby.

Obyčejný kompakt

Klíčová výbava u nové Nokie 110 4G (2022) v prvé řadě zahrnuje slot maximálně pro 32GB paměťové microSD karty, kam dostanete přes 8 000 skladeb pro vestavěný hudební přehrávač. Postupný konec 2G vysílačů donutilo výrobce přidat navíc podporu 4G sítí. Baterie s kapacitou 1 000 mAh by měla bez problému zvládnout několikatýdenní provoz. Fotoaparát v zadní části má maximální rozlišení 0,3 MPx, takže žádné zázraky ani nečekejte.

Na horní hraně konstrukce je ještě k dispozici praktická svítilna. Mezi zbývající funkce patří automatické nahrávání telefonních hovorů, dual-SIM, FM rádio a pár předinstalovaných her včetně legendárního hada. Ke všemu výrobce do prodejního balení zdarma přibaluje sluchátka. Černé a azurové provedení pořídíte zhruba za 515 Kč a odstín růžového zlata si cení na 546 Kč. Český trh by se modelů mohl dočkat v pozdější době za lehce vyšší částky.

Zdroje: nokia.com, gsmarena.com, fonearena.com, gizmochina.com



Domů » Články » Nejzákladnější Nokia 110 prošla menším oživením

reklama reklama