Huawei v září představí nové telefony řady Mate

Huawei Mate 40 Pro, Zdroj: Dotekománie.cz

Společnost Huawei po delší pauze vrací do hry telefony řady Mate. Poslední model Mate 40 byl uveden na trh před téměř dvě roky a nyní přichází řada Mate 50.

Huawei Mate 50 přichází

Nová modelová řada by měla být představena v září a měla by přijít spolu s novým HarmonyOS 3.0. Model Mate 50 Pro RS by měl pohánět nový procesor Kirin 9000S. Nová modelová řada bude obsahovat telefony Mate 50, Mate 50 Pro a mate Pro RS. Podle níže uvedených renderů je patrné, že by telefony měly obsahovat kruhový panel pro tři fotografické senzory. Na obrázcích níže jsou uvedeny modely Mate 50 a Mate Pro (mělo by se jednat údajně o model RS).

Z dalších renderů, které zobrazují temperovaná přední skla, je patrné, že model Mate 50 by měl přijít s přední průstřelem pro selfie kameru, zatímco model Pro by měl mít výřez podobný tomu, jaký mají například iPhony. Je to pro, že model pro měl používat nejen kamerový systém pro odemykání obličeje, ale také by měla být přední kamera vybavena novými funkcemi.

Huawei by chtěl představením nových modelů Mate 50 tak trochu „zatopit“ Applu a představení plánuje zhruba týden před tím, než bude Apple představovat nové iPhony.

Zdroje: gsmarena.com, sparrowsnews.com



