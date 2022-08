Huawei mění strategii, chce přežít následující období

Zdroj: Dotekománie

Huawei kdysi patřil mezi největší společnosti na mobilním trhu a dařilo se mu konkurovat Samsungu a dokonce Applu. Původní ambice, plány a strategie směřovali k tomu, že se z tohoto výrobce stane jednička na světovém trhu, ale následné sankce zatrhly úspěch. Huawei se dokonce snažil obejít sankce, což mu částečně vychází, ale nelze mluvit o úspěchu nebo o návratu na výslunní. Nyní se společnost připravuje na velmi těžké časy.

Rozhodující období pro Huawei?

Huawei není jen společnost, která by produkovala smartphony a chytré příslušenství. V jejím portfoliu najdete nejrůznější produkty a dokonce i auta, na kterých spolupracuje s jednou čínskou společností. I tak sankce ze strany USA zamezily této společnost přístup ke klíčovým technologiím (5G, výrobní technologie a podobně).

Dle dostupných informací se Ren Zhengfei, zakladatel a CEO společnosti, rozmluvil ke zaměstnancům, že následující období bude pro společnost velmi těžké a komplikované. Hlavním důvodem nejsou jen sankce, ale také předpokládaná globální recese, která bude mít dopad pro prodeje zařízení.

Ren Zhengfei údajně vytýčil novou strategii, která se nemá soustřeďovat na samotné prodeje, ale spíše na ziskovost. Ačkoliv to může vypadat, že se jedná o jedno o ta samé, tak jde spíše o to, aby společnost produkovala jen ty produkty, kde bude mít vyšší zisk. To by mohlo znamenat, že se omezí portfolio firmy a některé produkty jednoduše zmizí.

Zatím nevíme, jak se to projeví na uvádění novinek, ale je docela možné, že Huawei přestane s pokusy a zařízne některé experimentální produkty. Je možné, že se to dotkne ohebných zařízení. Huawei projde změnou, ale jak velký dopad to bude mít, není jasné.

