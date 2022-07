Doogee uvádí na trh nové telefony, S89 Pro s baterií s 12000 mAh nebo základní S61 s 6 GB RAM za necelé 3 000 Kč [sponzorovaný článek]

Čínský výrobce telefonů Doogee, který se zaměřuje hlavně na odolné telefony, uvádí na trh několik novinek. Přivádí na trh telefon s obří kapacitou baterie s 12000 mAh a do základní nižší řady přivádí dva modely, kde při ceně pod 3 000 Kč dostanete 6 GB operační paměti a 128 GB interního úložiště.

Gigantická kapacita baterie u Doogee S89 Pro

Nejdůležitějším modelem na seznamu je nový odolný telefon S89 Pro. Doogee S89 Pro vyniká obrovskou baterií s kapacitou 12 000 mAh a bude dodáván s 65W rychlonabíjecím adaptérem.

Nejpozoruhodnějším prvkem je fotoaparát ve tvaru robota s očima vyzařujícíma světlo RGB. Světelné vzory, rychlost a barvu lze přednastavit podle osobních preferencí a potřeb. Barvy lze také přiřadit upozorněním, příchozím telefonním hovorům a hlasovým příkazům. Synchronizace efektů s hudbou je však to, v čem tato schopnost skutečně září. I doma si můžete užít malou diskotéku.

Díky certifikacím IP68 a IP69K je S89 Pro připraven k použití v jakémkoli vlhkém prostředí. Vydrží postříkání vodou nebo úplné ponoření do vody. Je odolný vůči pádům a je schopen pracovat v celé řadě extrémních situací, přesně jak to vyžaduje certifikace MIL-STD-810H. Co se týče výkonu, pohání telefon čipset MediaTek P90 s 8GB RAM a 256GB interním úložištěm, které lze pomocí TF karty rozšířit až na 512 GB. V hrbolku fotoaparátu ve tvaru kresleného robota jsou umístěny tři fotoaparáty: 64MPx hlavní snímač Sony, 20MPx kamera s nočním viděním a 8MPx širokoúhlá kamera. Fotoaparát je vybaven množstvím fotografických možností pro optimalizaci a pořizování těch nejlepších snímků.

Na přední straně zabírá velkou část plochy 6,3palcový LCD displej s rozlišením FHD+, ve kterém je 16 MPx selfie kamera. Zařízení je dodáváno s předinstalovaným operačním systémem Android 12. Seznam dostupných možností doplňuje NFC, podpora globálních mobilních frekvencí. Speciální nabídka na Doogee S89 Pro na trh potvrá pouze pět dní od 25. do 29. července na AliExpressu. Cena při světové premiéře bude 6 500 Kč, ale několik šťastlivců, kteří si telefon koupí dříve, může získat slevový kupón v hodnotě 800 Kč, který cenu dále sníží na 5 700 Kč. Po 29. červenci se vrátí na původní cenu 7 700 Kč.

Základ Doogee S61 s 6 GB RAM

Kromě modelu S89 Pro plánuje společnost Doogee uvést na trh také řadu S61. Řada S61 je skupina základních odolných telefonů, která zahrnuje základní variantu a model Pro. Jedinečnost řady S61 spočívá v konstrukci, která umožňuje sejmutí a výměnu zadního krytu. K dispozici jsou čtyři jedinečné designy zadního krytu, mezi které patří zmrzlé stříbro, karbonová vlákna, dřevěný styl a průhledná záda.

Přestože se jedná o zařízení základní úrovně, je vybaveno několika skvělými funkcemi, a pokud vás zajímá, můžete si o něm přečíst více na oficiálních stránkách. Disponuje třeba 6 GB RAM a u verze Pro je i 128 GB interního úložiště. Nechybí ani funkce NFC a baterie o kapacitě 5 180 mAh. Model S61 bude od 25. července do 29. července uveden také na AliExpress za zaváděcí cenu 2 600 Kč a verze S61 Pro za 3 100 Kč.



Domů » Články » Smartphony » Doogee uvádí na trh nové telefony, S89 Pro s baterií s 12000 mAh nebo základní S61 s 6 GB RAM za necelé 3 000 Kč [sponzorovaný článek]

reklama reklama