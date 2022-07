TikTok testuje minihry ve své mobilní aplikaci

Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok je platforma pro krátká sdílená videa, kterou se nechala inspirovat konkurence, jako je například Facebook, Instagram nebo Youtube. Dalo by se říci, že ve své kategorii tato platforma nemá konkurenta.

TikTok dále posiluje svou vedoucí pozici mezi sociálními sítěmi

Aktuálně TikTok spustil pilotní testování miniher založených na HTML5 a spolupracuje na nich s několika známými herními firmami, jako jsou Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab nebo Lotem. Tyto kroky byly odstartovány poté, co si loni herní oblast prověřil se známou vývojářskou společností Zynga. Hovoří se dokonce o tom, že by se TikTok mohl stát platformou pro mobilní hry, které jsou běžně dostupné na Google Play a v App Store.

Hry by měly být nabízeny skrze videa tvůrců, kteří budou mít možnost připojit odkaz na hru, které se jim nabídnou v seznamu při sdílení videa. Hry by se teak připojily mezi další aplikace třetích stran, které tvůrci mohou před publikováním videa přidat. TikTok prozatím nepotvrdil to, kdy bude spuštěn pilotní testovací provoz pro veřejnost, ale sdělil, že testování bylo odstartováno před několika týdny v několika světových regionech.

Minihry na TikToku by měl být odděleny od her Live, které jsou součástí živého streamování. TikTok není prvním a pravděpodobně ani posledním, kdo se rozhodl do svého porfolia zahrnout i HTML5 hry. V této oblasti již působí Google, Facebook nebo Netflix. Právě například Facebook pomohl společnosti Zynga, která pro sociální síť vyvíjela hry, stát se nejsilnějším hráčem v mobilní herní oblasti. Facebook se ale stává pomalu pasé a nejlepší aplikací globálně se stává právě TikTok.

