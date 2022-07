Zdroj: Gizmochina

Huawei oznámil hodinky Watch 3 v provedení Pro New

Produktová řada hodinek Watch 3 se po roční pauze rozšiřuje o jeden aktualizovaný model, který společnost Huawei začne na trh dodávat pod názvem Watch 3 Pro New. Nový přírůstek bude patřit do nejvyššího segmentu, kde má vynikat luxusním designem nebo kvalitními materiály. To se ostatně odráží i v konečné cenovce. Ovšem po stránce vnitřní výbavy nelze vyhlížet nic nadstandardního.

Ověřená klasika

Výrobce vsadil na stejné zpracování jako u předchozích zástupců, přičemž celé pouzdro hodinek bylo vyrobeno z odolného titanu. K němu jsou připojeny řemínky opět z titanu nebo také z pravé kůže v případě druhé varianty provedení. Samozřejmostí je boční tlačítko a vedle něj otočná korunka. Spodní část sice okupují všechny známé snímače, ale menším zklamáním může být absence měření okysličení krve (SpO2).

Díky chytrému režimu dokáží hodinky fungovat několik dnů bez nutnosti dobíjení, i když přesná velikost baterie není známa. Navíc uvnitř běží nejnovější verze vlastního systému HarmonyOS a větší interní paměť by měla být schopna pojmout vlastní hudbu. Prodejní cena po přepočtu byla stanovena na 10 362 Kč.

Specifikace Huawei Watch 3 Pro New:

displej: 1,43 palců, AMOLED, 466 x 466, 326 PPI

paměť RAM: 2 GB

úložiště: 16 GB

software: HarmonyOS 3.0

výdrž: max. 4 dny

vodotěsnost: 5 ATM

ovládací prvky: tlačítko, otočná korunka

ostatní: skener tepové frekvence, snímač tělesné tepoty, funkce EKG

