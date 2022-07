OnePlus porušuje své sliby, a zřejmě i licenci GPL

Zdroj: Dotekomanie.cz

Každá začínající společnost musí přijít s něčím, co ji odliší od konkurence. Na mobilní trhu to platí také a mnohdy se dočkáme slibů, které je obtížné naplňovat. To se dá říci i o OnePlus. Dnes se již nejedná o samostatnou společnost, spíše je to subznačka firmy Oppo. OnePlus bylo vždy otevřené komunitě a byly zde mnohé snahy o užší spolupráci. V roce 2019 jsme se dočkali mnoha slibů, ale evidentně firma mění svou strategii a nehodlá je plnit.

Mobily OnePlus Nord se zřejmě trochu osamostatní

Sliby od OnePlus

OnePlus spolupracovalo s komunitou poměrně dobře a snažilo se zajistit zdrojové kódy a také podporu pro vývoj vlastních verzí systému Android, aby byla zachována aktuálnost i u zařízení, která jsou již staršího data výroby. Takto i mobil, který není oficiálně podporován, mohl dostat komunitní Android. K tomu je ale potřeba získat zdrojové kódy a další podporu od výrobce, zejména v oblasti ovladačů a podobně.

Na Open Ears Forum: Developer Community jsme se dočkali slibů, jako například včasné uvolňování zdrojových kódů jader, a to i v rámci beta verze. Vývojáři dostanou podporu na stránkách pro propagaci vlastních variant a že se celkově spolupráce vylepší, zrychlí a efektivní. Tři roky po těchto slibech jde ale vidět pravý opak.

Fórum OnePlus přichází o sekce věnované starším mobilům, případně je velmi obtížné najít existující ke starším zařízením. Setkávání s vývojáři dlouho nebylo, ale to se dá pochopit vzhledem k pandemii. Co se týče včasného vydávání, tak to asi dnes znamená, že vývojáři musí čekat celé měsíce, než dojde na vydání zdrojových kódů.

To vše by se dalo odpustit nebo pochopit, ale vypadá to, že OnePlus porušuje GPL (GNU General Public License), pod kterou vychází linuxové jádro. Firma je povinna zveřejňovat kompletní zdrojové kódy, ale to se v mnoha případech nestalo. Například došlo k vydání bez značných částí, a dokonce jednou i bez kódů zajišťujících správné fungování dotykové vrstvy. I po stížnostech a vydání opravné verze chybělo ještě dost věcí.

Vývojáři si stěžují, že mnohé zdrojové kódy jsou neúplné, což porušuje právě licenci. Pokud by se někdo odhodlal, mohl by klidně OnePlus žalovat. Firma se již částečně k těmto nařčením vyjádřila. V podstatě naznačuje, že došlo na změnu strategie. Omlouvá se za nedodržení závazků a opět slibuje, že se pokusí lépe spolupracovat s vývojáři. I kvůli tomu pracuje na nové strategii a podpůrných programech.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » OnePlus porušuje své sliby, a zřejmě i licenci GPL

reklama reklama