MojeID je nyní evropské, přihlásíte se s ním vě většině zemí Evropy

Česká přihlašovací identita s mojeID od začátku července rozšiřuje svoji působnost do zahraničí. Služba je nově využitelná i v řadě evropských zemí v rámci tzv. nařízení eIDAS. Uživatelů, kteří splňují autentizační prostředky splňují podmínku pro přístup ke službám EU – tedy, že k jejich aktivaci nedošlo pomocí datové schránky. Pro přístup do zahraničí tak můžete použít jakýkoliv váš klíč bez omezení. Poznáte to v tabulce vašich klíčů, kam jsme přidali sloupec „Služby EU“.

Co znamená eIDAS v praxi?

Co se týká on-line služeb veřejné správy, dosud bylo možné mojeID využívat pouze v rámci České republiky. Nyní Vám služba poslouží k přihlášení i do řady zahraničních portálů. Protože jejich seznam se neustále rozšiřuje, vytipovali jsme pro vás pár těch nejužitečnějších.

Na Slovensku se pomocí mojeID přihlásíte do obecného portálu veřejné správy nebo často využívaného portálu finanční správy – zde je při přihlašování potřeba zvolit trochu matoucí možnost „Prihlasiť sa pomocou slovenského dokladu“. V Chorvatsku možná oceníte Námořní portál, prostřednictvím kterého můžete vyrazit do Chorvatska na lodi v roli kapitána.

MojeID využijete také na portálech úřadů EU, které pracují s centrálním systémem EU Login (například portál Evropské občanské iniciativy, kde si můžete vybrat iniciativu, kterou chcete podpořit, a pro její „podepsání“ použít právě mojeID), na portálu pro dotace a výběrová řízení nebo daňových portálech Belgie nebo Švédska.

