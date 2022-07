Zdroj: Nothing

MiniPodcast 14 – Nokie, Nothing, Homepod a budoucí Galaxy S23

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily.

Novinky za poslední dobu

Pravidelné shrnutí toho, co nás nejvíce zaujalo. Řeč bude o novém Nothing Phonu, nových mobilních telefonů od Nokie, dále také o procesorech v Galaxy S23. Nakonec zmíníme spekulace o novém HomePodu. A tentokrát tu máme one man show.

 

Poslouchat podcast můžete na platformách:



Domů » Články » MiniPodcast 14 – Nokie, Nothing, Homepod a budoucí Galaxy S23

reklama reklama