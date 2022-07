Google Kalendář přijde o „geo“ připomínky

Fotka od Gaining Visuals z Unsplash

Google Kalendář si prošel za roky existence mnoha změnami. Neustále se pracuje na novinkách, jako je například modernější vzhled e-mailových pozvánek nebo vylepšuje rezervační systém. V dohledné době ale dojde k migraci, v rámci které přijde tato služba o jednu funkci. Náhrada se zřejmě neplánuje a uživatelé budou muset používat jinou službu.

Kalendář a úkoly

Google začal již v červnu dělat změny, jelikož se připravuje na jednu změnu v rámci možností této služby. V dohledné době dojde k migraci všech připomínek na úkoly. Právě připomínky již brzy nebudou k dispozici a ty stávající se jednoduše převedou do služby, která je integrovaná nejen do Google Kalendáře.

Bohužel se nejedná o stejnou službu a má trochu jiné možnosti. Jedním podstatným rozdílem je absence připomenutí na základě polohy. Stávající připomínky s upozorněním ke konkrétní poloze budou převedeny na úkoly, přičemž samotná poloha bude v úkolu jen v textové podobě. Neočekávejte, že by fungovalo připomenutí.

Abyste mohli si nechat upozornění založené na poloze, budete muset jednoduše použít službu Google Keep. Ta podporuje tento systém, jen je škoda, že Google nenabídne migraci do Keepu. Zatím Google nestanovil termín přesunu, ale vzhledem k tomu, že jsou patřičné části již nachystané v aplikaci pro Android, asi nebude dlouho trvat a uživatele vybídne k migraci. Ta nebude dobrovolná, aspoň soudě z toho, co aktuálně víme.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com

