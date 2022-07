Zdroj: PhoneArena

O tom, že Apple plánuje uvést odolnou verzi chytrých hodinek Apple Watch, se již nějakou dobu ví. Nyní, podle informací od agentury Bloomberg, získáváme bližší náhled na to, jak by hodinky mohly vypadat.

Nové odolnější Apple Watch 8 od Applu

Odolný model Apple Watch by měl přijít nejen s robustnějším kovovým tělem, ale také s větším displejem. Mluví se o tom, že by hodinky měly obdržet displej s úhlopříčkou 1,99 palců a jeho rozlišení by mělo činit 410 x 502 pixelů. Podle dostupných informací by měly být hodinky vyrobeny z odolnějšího materiálu, který by měl nahradit hliník. O tom, jaký materiál by měl být konkrétně použit, zatím nejsou žádné informace. Může se ale jednat o ocel, nebo titan. S ohledem na větší rozměry by hodinky mohly rovněž obdržet baterii s větší kapacitou, která by zajistila více energie v extrémnějších podmínkách.

Ruku v ruce s odolnou verzí se také objevují další informace o novém modelu Apple Watch 8, které by si měly zachovat stejný design a velikost displeje, jako je tomu u stávajících Apple Watch 7. Tou hlavní novinkou, kterou by nový model měl přinést, má být snímač tělesné teploty, jenž by měl být i součástí odolné verze. Nové Apple Watch by také měly získat nový procesor S8. Levnější varianta Apple Watch SE by pak měly obdržet rychlejší procesor, design by měl zůstat stejný. Nové modely hodinek Apple Watch by měly být oznámeny klasicky s uvedením nových iPhonů 14.

Zdroje: 9to5mac.com, bloomberg.com



Domů » Články » Odolné Apple Watch s robustní konstrukcí a větším displejem možná již letos

reklama reklama