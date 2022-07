EU bude vyšetřovat Apple, Google, Netflix a další kvůli 4K kodeku

Fotka od Victoria Heath z Unsplash

Konkurence je vždy zdravá, jelikož se posouvá vývoj, investice a celkově dochází k vylepšování, v ideálním případě. Pokud jde ale o standardy, zde je situace opačná. Pokud jich existuje příliš mnoho, je jejich nasadí komplikovanější. To se týká i kodeků pro videa na internetu. Když vznikla nezisková organizace Alliance for Open Media (AOMedia), mnozí se mohli těšit rychlé rozšíření nových moderních technologií. Situace ale není tak idylická, jak by se mohlo zdát.

AOMedia

Organizace AOMedia byla založena v roce 2015 a mezi zakládajícími členy jsou firmy Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla a Netflix. Cíle bylo přinést nový standard pro videa se zaměřením na 4K a navíc jako open source. Ne dlouho na to jsme se dočkali kodeku AV1, který se hodně zaměřuje na 4K rozlišení a použití i pro streamování.

Bonusem navíc je royalty free (RF) licence, díky čemuž nikdo nemusí platit licenční poplatky nebo cokoliv jiného. Orgány EU ale dostaly podněty, které naznačují, že samotná licenční politika AOMedia není zas tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Dle dostupných informací noví členové musí souhlasit s křížovým licencováním. Jinak řečeno, musí své patenty poskytnout také v rámci RF, když jde o klíčové patenty. Navíc členové nemají dovoleno se soudit, pokud dojde na použití jejich patentovaných technologií k vývoji kodeků.

EU začíná předběžné vyšetřování, v rámci kterého se má zjistit, jestli nedochází protisoutěžními chování u licenčních podmínek. Zatím není jasné, co by se stalo, pokud by EU zjistilo, že se tak děje. Zřejmě dojde na úpravu podmínek a možná by zde byla na místě pokuta, ale to asi nebude hlavním cílem.

V tuto chvíli AOMedia čítá na 53 členů a samotný kodek AV1 se začíná více prosazovat nejen na internetu. Odhadujeme, že bychom se nějaký výsledek mohli dozvědět někdy v příštím roce, ale pokud dojde na vyšetřování, tak se vše může táhnout roky.

Zdroje: 9to5mac.com, reuters.com



Domů » Články » EU bude vyšetřovat Apple, Google, Netflix a další kvůli 4K kodeku

reklama reklama