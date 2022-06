Streamování hudby přes Bluetooth pro neomezený počet zařízení se již brzy stane realitou

Zdroj: Dotekomanie.cz

Streamování hudby přes rozhraní Bluetooth by mohlo být v brzké době ještě pohodlnější. Společnost SIG, která dohlíží na vývoj standardu Bluetooth, oznámila, že bychom se již brzy mohli dočkat streamování do neomezeného množství zařízení skrze nový standard Auracast Bluetooth.

Bluetooth technologie Auracast se již brzy stane realitou

Technologie Auracast sama o sobě není nová, dříve vystupovala pod názvem Audio Sharing a je součástí Bluetooth LE. Nově bychom se ale měli dočkat především vylepšení v podobě streamování hudby do více zařízení. Díky tom se budeme schopní připojit se svými bluetooth sluchátky k zařízení, které využívá více lidí. Zařízení, která budou podporovat standard Auracast, budou vzájemně kompatibilní, budou jej podporovat telefony, tablety, bezdrátová sluchátka, televize a mnoho dalších zařízení. Nový standard budou podporovat i sluchátka vybavená technologií Bluetooth LE Audio.

Auracast se ale nebude týkat jen telefonů či tabletů, ale uživatelé se budou moci například připojit k zařízením na veřejných místech, která Auracast budou podporovat. Budete se tak moct připojit například k televizi v čekárně nebo ve fitness centru. Rovněž budou moct uživatelé přijímat zvukový stream například v kině, nebo v konferenčním sálech. Díky této technologii by mohli uživatelé přijímat například i hlášení z informačních systémů na letišti nebo vlakovém nádraží, a to přímo do svých sluchátek. Nová technologie Auracast by mohla přijít v několika příštích měsících. Po uvedení samozřejmě ještě chvíli potrvá, než všichni výrobci nový standard zavedou i pro své produkty.

