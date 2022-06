Samsung u svých telefonů pravděpodobně porušil patent týkající se predikce výdrže baterie

Samsung Galaxy M52 5G; Zdroj: Samsung

Společnost K. Mirza LLC sdělila, že Samsung údajně porušil licenční podmínky tím, že si přisvojil algoritmus, který odhaduje spotřebu baterie v telefonech, s nímž přišel nizozemský výzkumný ústav známý jako Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum (TNO).

Samsung čelí žalobě týkající se neoprávněného využívání patentované technologie

Určování zbývající kapacity baterie je založeno na algoritmu, který analyzuje chování uživatele a využívání zařízení, jako je telefon nebo tablet. Samsung v tomto případě čelí žalobě za přisvojení tohoto patentu, který aplikuje ve svých telefonech s Androidem. Podobný problém by mohl mít i Google, který rovněž algoritmus používá ve svých zařízeních Pixel. Společnost K. Mirza LLC podala žalobu 20. května a tvrdí v ní, že funkce byla vyvinuta právě nizozemským institutem TNO a že je používána v rozporu s licenčními ujednáními.

Kromě Samsungu tuto technologii využívá i Google na svých telefonech Pixel a pravděpodobně se mezi další významné výrobce řadí i společnost Xiaomi. Podle informací žaloba cílí především na zařízení se staršími verzemi Androidu. Nejnovější zařízení s aktuálním OS by tak nemusela být postižena. Společnost Samsung se k celé věci prozatím nevyjádřila, mohlo by to pro ní však mít nepříjemné právní důsledky.

