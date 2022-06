Snapchat+ je nová placená služba

Fotka od Thought Catalog z Unsplash

V poslední době nejrůznější služby představují placené verze. Například komunikační služba Telegram představila verzi Premium. Sociální síť TikTok si také pohrává s takovou možností. Nyní se přidává Snapchat, přičemž novinku nazval Snapchat+.

Snapchat+

Zpravidla se s představením takové služby dozvíme, co vše je součástí a proč by uživatelé měli platit. Firma je ale ve svém představení velmi strohá. V podstatě jen uvádí, že platící uživatelé dostanou exkluzivní a experimentální funkce. Jaké to jsou, to nevíme. Snapchat to ve své tiskové zprávě neuvádí.

K dispozici budou pro platící uživatele funkce s předstihem, než se dostanou mezi neplatící. Bohužel ani za tuto cenu nedojde k odstranění reklamy, minimálně firma nic takového nezmiňuje. Cena za Snapchat+ je nastavena na 3,99 dolarů měsíčně, což je v přepočtu přibližně 94 Kč bez daně.

Sice nevíme, co konkrétně nabízí Snapchat+, ale je zde jedno omezení. Služba je k dispozici ve Spojených státech, Kanadě, Spojeném království, Francii, Německu, Austrálii, Novém Zélandu, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Snapchat pracuje na dostupnosti rozšíření do dalších krajin.

Zdroje: techcrunch.com, newsroom.snap.com

