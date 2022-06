Sluchátka Apple AirPods Pro 2 by mohla přijít s funkci monitoringu srdečního tepu

AirPods Pro; Zdroj: Apple

Apple by měl na podzim spolu s dalšími produkty uvést další generaci sluchátek AirPods 2 Pro. Sluchátka by měla být opět založena na čipu H1 a měla by přinést lepší výkon a lepší úsporu energie.

Apple AirPods Pro 2 – nové funkce

Sluchátka by měla nabídnout vylepšenou funkci Najít a také nové funkce, jako jsou monitorování srdečního tepu a režim naslouchátka. Jak je patrné na obrázcích, sluchátka by měla přinést podobný design, jaký nabízí AirPods Pro. Zvěsti mluví o tom, že by sluchátka rovněž mohla umět měřit i teplotu právě skrze snímač srdečního tepu. Zatím ale není jasné, zdali tuto funkci opravdu obdrží.

Další funkcí by měla být Hearing Aid, která by v kombinaci s nabíjecím pouzdrem s integrovaným mikrofonem, mohla přenášet do sluchátek zvuk, který skrze mikrofon zachytí. Pouzdro by rovněž mělo mít integrovaný reproduktor, který poslouží v případě, že jej budete chtít vyhledat pomocí funkce Najít. Samotné pouzdro by pak mělo být opatřeno nabíjecím portem USB-C a mělo by mít podporu pro rychlé optimalizované nabíjení.

Zdroj: gsmarena.com



