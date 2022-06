Samsung Galaxy S22 FE možná nepřijde, fanouškovská série top modelu by tak mohla skončit již po dvou generacích

Zdroj: Dotekomanie.cz

Když Samsung v roce 2020 představil modely Galaxy S20FE a S20 FE 5G (recenze), během velmi krátké doby se staly prodejním hitem. Fan Edition tehdejších top modelů nabízela velmi lákavý poměr cena/výkon, kompromisy zde byly totiž na těch správných místech. Po více než roce byla představena nová generace Galaxy S21 FE (první dojmy), která ale jak se zdá, může být zároveň také poslední.

Galaxy S22 FE nebude

Ačkoliv samotná společnost Samsung zrušení FE edice „eskovvé“ řady nepotvrdila, stejně tak jsme se doposud nedočkali žádných úniků o modelu S22 FE. Jediná informace, která doteď o potencionálním modelu S22 FE kolovala bylo použití procesoru od společnosti MediaTek. Vzhledem k tomu, kolik informací jsme touto dobou loni věděli o chystaném S21 FE, se dá předpokládat, že nástupce se nedočkáme.

Rozhodnutí o zrušení modelu S22 FE by také dávalo smysl, vezmeme-li v potaz prodeje S21 FE. Dosavadní model nabízí velmi podobné parametry jako plnohodnotné top modely S21, přičemž se zásadně neliší ani cenovky, o prodejní hit jako u S20 FE se tedy nejedná. Krátce poté navíc byly představeny top modely S22, což prodejům také příliš nepomohlo. Pokud by se tak Samsung chystal S22 FE představit počátkem příštího roku, stejně jako letos, nedávalo by to příliš smysl.

Letošní modely Galaxy A pak také prodejům S21 FE také příliš nepomáhají. Za nižší cenu dostanete velmi podobné parametry, zásadnější nedostatek je zde snad jen absence bezdrátového nabíjení. Je tak také možné, že v příštím roce Samsung přidá více rozdílů mezi modely A54 a A74, čímž by mohl také pokrýt pomyslnou díru na trhu, která měla patřit právě modelu S22.

