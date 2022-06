Zdroj: Dotekománie

Spotify nabízí několik socialních funkcí ve své desktopové aplikaci. Patří mezi ně například sdílení seznamu skladeb, nebo také můžeme v pravém postranním panelu vidět aktivitu našich přátel. Tyto funkce budou nyní dostupné i v mobilní aplikaci.

Do aplikace Spotify míří funkce aktivita přátel

Sociální prvky by do mobilní aplikace měly dorazit s novou funkcí Community. Tato funkce prozatím nepřináší nic nového kromě toho, že přenáší zobrazení aktivity přátel do mobilní aplikace. Nová sekce v mobilní aplikaci by kromě zobrazení aktivity vašich přátel měla také nabízet různí aktualizace veřejných seznamů skladeb, které sledujeme. V nové sekci uvidíme to, co naši přátelé právě poslouchají, nebo také jejich aktuální výběr skladeb.

Novinka zatím není dostupná pro všechny, nicméně pakliže si ji chcete alespoň vyzkoušet, stačí se přihlásit do služby Spotify přes Safari v systému iOS a v prohlížeči zadat do adresního řádku spotify:community, nicméně zatím stránka není úplně funkční. Jsme zvědaví, zdali tímto krokem dojde k většímu sociálnímu ladění této hudební služby. Vzhledem k velké komunitě uživatelů se nabízí právě to, aby Spotify sloužila také jako sociální síť.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Spotify přináší zobrazení aktivity přátel do své mobilní aplikace

reklama reklama