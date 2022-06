Poodhalují se specifikace Samsung Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung minulý rok celkem mile překvapil s modelem Galaxy Z Flip3 (recenze). Jednak přidal odolnost vůči vodě, ale také jsme se dočkali značně nižší ceny v porovnání s předchozí generací. Již nějakou dobu se spekuluje o nástupci v podobě Galaxy Z Flip4 a nyní se objevují trochu bližší specifikace.

Galaxy Z Flip4

Novinky by měla podle všeho podporovat 25W nabíjení, ale bezdrátová technologie nepůjde do vyššího výkonu, spíše se dočkáme opačného efektu. Místo 15W technologie se má nabídnout 10W. To by se dalo považovat za mínus, ale na druhou stranu zdroje naznačují, že dojde k navýšení celkové kapacity baterií. Současná generace má 3300 mAh a novinka Galaxy Z Flip4 by mohla nabídnout 3700 mAh, byť se dříve spekulovalo o 3400 mAh. Zatím se dá říci, že mobil bude mít k dispozici více energie.

U displeje neočekáváme dramatické změny a stále by se měl nabízet 120Hz Full HD+ displej s úhlopříčkou 6,7 palců. Samozřejmě se bude jednat o AMOLED panel. Vnější displej naroste z 1,9 na 2,1 palců. Rozlišení zatím neznáme. V otvoru u většího displeje bude 10MPx foťák, vnější pak nabídnou 12 MPx. Nabídne se běžný širokoúhlý a ultra širokoúhlý.

Co se týče výkonu, tak Samsung pravděpodobně nabídne Snapdragon 8+ Gen 1, tedy absolutní novinku, která by měla nabídnout lepší efektivitu než původní model. Základní verze Galaxy Z Flip4 bude mít 8 GB operační paměti a 128GB úložiště. I tentokrát očekáváme, že bude mít mobil odolnost vůči vodě. Je otázkou, jestli si zachová cenu, nebo Samsung udělá i zde nějakou změnu.

Zdroj: gsmarena.com



