HTC Desire 22 Pro je slibovaná novinka a má zajímavý poměr ceny a výkonu

Zdroj: HTC

HTC se skoro vytratilo z mobilního trhu. Firma se více soustředila na virtuální realitu, ale sem tam za čas se ukáže nějaký nový mobil. Dnes zde ale máme novinku v podobě HTC Desire 22 Pro. Asi byste očekávali slabé specifikace a vysokou cenu, ale tímto modelem tak trochu HTC boří zaběhnutou praxi.

„HTC Desire 22 Pro nabízí krásný displej a skvělou sadu fotoaparátů, díky kterým se hodí v jakékoli situaci,“ říká Shen Ye, Global Head of Product společnosti HTC. „Navíc ale jako perfektní partner pro VIVE Flow otevírá brány novým pohlcujícím zážitkům. Ať už jde o virtuální setkávání s kolegy, sledování filmů v naprosto soukromém kinosále bez ohledu na to, kde se uživatel nachází, HTC Desire 22 pro je připraven podpořit jejich Flow.“

HTC Desire 22 Pro

Firma z nějakého důvodu použila starší název série, byť HTC Desire 22 Pro jde tak trochu jiným směrem. Novinka by se dala zařadit do vyšší střední třídy, a to zejména svou výbavou. O výkon se zde stará procesor Snapdragon 695 s přímou podporou sítí páté generace. Ten má k dispozici 8 GB RAM a 128GB úložiště. Základem je zde 6,6palcový displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz frekvencí. Energii dodává baterie o kapacitě 4 520 mAh. Dobrou zprávou je, že je zde podpora pro bezdrátové nabíjení.

Aby toho nebylo málo, HTC Desire 22 Pro splňuje certifikaci IP67, takže odolá vodě a prachu. Na zadní straně se nabízí trojice foťáků. Hlavní má 64 MPx, sekundární je pro ultra širokoúhlé záběry (13 MPx) a třetí pro určení hloubky ostrosti (5 MPx). Přední strana je vybavena 32MPx senzorem. Čtečka otisků prstů je k dispozici na straně mobilu ve vypínacím tlačítku.

V rámci softwarové výbavy se nabízí i speciální aplikace pro virtuální realitu, zejména společnost zmiňuje použití mobilu ve spojení s HTC VIVE Flow (recenze). Mobil tak jde použít i pro zprostředkování obsahu do brýlí. Navíc je zde integrovaná krypto-peněženka s podporou Ethereum a Polygon. HTC použilo rovnou Android 12.

HTC Desire 22 Pro má nastavenou cenu na 459 eur, což je v přepočtu přibližně 11 350 Kč. Do prodeje půjde mobil prvně skrze oficiální webové stránky výrobce.

V rámci přeobjednávek bude až do 14. 8. 2022 možné získat 15% slevu na balíček s VR brýlemi HTC VIVE Flow. Ti nejrychlejší, kteří balíček předobjednají do 31. 7. 2022 navíc získají zdarma i plně bezdrátová sluchátka HTC True Wireless Earbuds a originální kryt HTC Desire 22 Pro Case.

Zdroj: Tisková zpráva



