Bezdrátové nabíjení a proč bych bez něj dnes nemohl fungovat + test Samsung bezdrátové nabíjecí stanice (15W) [uživatelská zkušenost]

Ještě před necelýma dvěma lety, kdy jsem byl pouze „běžný uživatel“ smartphonů jsem řadil spíše mezi středně náročné uživatele, kterým stačí pouze střední třída. Postupem času, kdy se mi do rukou dostávaly smartphony z vyšších cenových pater, nebo dokonce top modely jsem ale své nároky na mobil, který mi bude říkat pane, zásadně změnil. Ve zkratce, vyžaduji 3 hlavní funkce. Kvalitní fotoaparáty, certifikaci zvýšené odolnosti, alespoň na úrovni IP67, a podporu bezdrátového nabíjení Qi, které bude hlavním předmětem tohoto článku.

Kdy a kde tato „potřeba“ vznikla?

Má úplně první osobní zkušenost s bezdrátovým nabíjením (zařízení které jsem používal v osobním životě) se datuje někdy k září roku 2020, kdy jsem testoval chytré hodinky Huawei Watch GT2 Pro (recenze). U smartphonů pak s Huawei Mate 40 Pro (recenze), který jsem nějakou dobu nabíjel kabelem skrze dodávanou nabíječku, krátce poté se konal stejný scénář se Samsungem Galaxy S20 FE 5G (recenze). V té době jsem měl doma již několik měsíců stojánek s USB-C, který jsem využíval se svým starým Xiaomi Mi A1. Jednalo se ale pouze o jakousi imitaci bezdrátového stojánku, při vyndávání telefonu jsem stejně musel vždy musel použít obě ruce a nabíjení navíc probíhalo extrémně pomalu.

Proto jsem tak došel k závěru, že je konečně čas pořídit si alespoň nějakou bezdrátovou nabíječku. Šel jsem na Aliexpress a pár hodin jsem strávil výběrem bezdrátové nabíječky. Samozřejmě z českého skladu, aby bylo doručení co nejrychlejší. Vybral jsem tedy no-name nabíječku se stojánkem přibližně za 250-300 Kč, aby případně vyhozených peněž nebylo zbytečně moc. Za tak nízkou cenu totiž nabízela až nezvykle vysoký výkon 30 wattů, a to se přece vyplatí, ne? Ne?

Nabíječka mi během pár dní dorazila domů, zapojil jsem ji tedy do napájecího adaptéru a vesele se vrhnul na nabíjení. Má volba při výběru ale nebyla úplně tak šťastná, jelikož jsem pořádně nepromyslel několik faktorů, jako například výrobní materiály a zejména konstrukci samotné nabíječky. Stačilo totiž pár minut a nabíjený mobil začal poměrně nepříjemně hřát, což nemusí vadit přímo vám, ale baterie vám určitě po delší době takového používání nepoděkuje. Když jsem tak nepotřeboval „rychlejší“ nabíjení, položil jsem mobil horizontálně, čímž jsem zahřívání výrazně ulevil. Většinu času jsem ale stejně mobil pokládal vertikálně, takže se více zahříval, na „zdraví“ baterky jsem tak taky kašlal.

Uběhla nějaká doba a řekl jsem si, že chci zase o kousek povýšit. Opět jsem tedy šel na Aliexpress a tentokrát vybíral spíše podle poměru cena/výkon, a ne jen podle nejnižší ceny, značnější roli u mě hrál také výrobce, aby se opět nejednalo o skok do neznáma. Zvolil jsem tedy 15W nabíječku od Samsungu, opět verzi se stojánkem. Navíc s aktivním chladicím ventilátorem! Stejná nabíječka je u nás k dostání za cenu pohybující se většinou nad hranicí tisíce korun, rozumnější ale bude objednat ji na Aliexpressu a ušetřit několik set korun. Prodejce uvádí, že se jedná o originální nabíječku přímo od Samsungu, cena už se pohybuje okolo 500 korun, takže to bude určitě pravda, ne? Ne?

Za necelý měsíc mi nabíječka přišla a hned po vybalení nastal velký šok. Prodejce mi poslal jiný, starší typ, který v balení neměl slibovaný nabíjecí adaptér, ale zejména k jeho napájení sloužilo staré microUSB. Hned jsem tak psal prodejci, že nastala chyba. Chyba ale samozřejmě nebyla na jeho straně, mně byla doručena správná nabíječka a na čerstvě pořízené fotce nového zboží je stará nabíječka, kterou jsme doma již měl a pouze zkouším prodejce podvést. Po několikadenní diskuzi ale prodejce uznal, že se během odesílání mohl splést, cenový rozdíl mezi oběma nabíječkami by tak proplatil.

Poté jsem nabíječku začal využívat, a i když jsem překousl přítomnost microUSB, velmi mě štval fakt, že proklamovaný větráček pro chlazení se ani jednou nespustil. Nabíječka tak byla pravděpodobné rozbitá, jelikož můj Galaxy S20 FE se řadí mezi podporované modely a jedná se o stejného výrobce. V létě loňského roku, kdy jsem testoval modely OnePlus 9 jsem měl k dispozici také 50W bezdrátovou rychlonabíječku tohoto výrobce, která fungovala excelentně. Samsung nabíječka se tak přestěhovala k posteli na pomalé nabíjení během noci. Ptáte-li se, zda se nakonec jedná o originální nabíječku Samsung, nebo jen kopii, pravdu bohužel neznám, s téměř absolutní jistotou se ale nebojím říct, že se nejspíš jedná o zdařile vypadající (nikoliv fungující) kopii. Po nějaké době ale stejně bohužel přestala fungovat, funkci sekundární k posteli tak zastává původní no-name nabíječka.

V předešlém od odstavci jsem zmínil 50W bezdrátovou nabíječku, kterou jsem měl k dispozici zároveň s modely OnePlus 9. A právě tady nastal opravdový zlom, kdy jsem zjistil, že investice do dražší, ale zároveň výrazně lepší bezdrátové nabíječky se vyplatí. Když jsem poté zařízení zasílal zpět, byl jsem donucen vrátit se zpět na svou starou nabíječku, kterou jsem využíval v noci. Zpočátku jsem tak uvažoval nad koupí přímo té samé nabíječky OnePlus Warp Charge, přeci jen ale používám Samsung mobil a takto vysoký výkon stejně nevyužiju. Nabíječka byla chvíli také dostupná na jednom českém eshopu s cenou okolo 1800 korun, což už není úplně málo, měl jsem ale osobní zkušenost a věděl jsem tak, že určitě koupí neudělám chybu.

Po několikadenním zvažování jsem se ale nakonec rozhodl ke koupi právě té nabíječky, kterou jsem si již kdysi objednával, ale přišla mi jiná. Tedy 15W nabíječka od Samsungu, která navíc v balení obsahuje i 25W napájecí adaptér, kterým mohu případně dobíjet svůj mobil drátově a konečně i plnou rychlostí. Objednal jsem ji tedy z mého oblíbeného obchodu s elektronikou, vyzvedl, zapojil a vesele nabíjel. Stejně jako u nabíječky a mobilů OnePlus mě velmi příjemně překvapila kompatibilita a zejména opravdu podpora 15W nabíjení.

Bezdrátové nabíjení v praxi a jeho využití

V následujících řádcích se pokusím alespoň nastínit výhody bezdrátového nabíjení, zejména pak pro ty, kteří vlastní podporované zařízení a tuto funkci nevyužívají, nebo dokonce ani nevědí, co Qi ve výpisu specifikací znamená. Pokud tak vaše zařízení bezdrátového nabíjení skrze standard Qi podporuje a dosud jste jej nevyužili, mé postřehy a zkušenosti by vás mohly zajímat.

Standard Qi je standardizovaná technologie bezdrátového nabíjení využívající elektromagnetickou indukci. Podobně tedy fungují například i indukční varné desky, pouze s tím rozdílem, že u hrnců je energie přetvářena v teplo, které následně zahřívá obsah. Odpadní teplo ale vzniká i během nabíjení zařízení, nikdy tak nemůžete počítat se 100% účinností nabíječky. Proto se doporučuje k bezdrátové nabíječce využívat výkonnější napájecí adaptér, který poskytne dostatek výkonu pro nabíjení i pro odpadní teplo. U mé 15W nabíječky je dodáván 25W adaptér, OnePlus ke své 50W doporučuje 65W Warp Charge adaptér a například Xiaomi ke své 80W nabíječce přibaluje dokonce 120W adaptér, zde už se tak bavíme o extrémních výkonech.

S trochou nadsázky se dá i říci, že Qi je jakási alternativa USB, jen ve světě bezdrátového nabíjení. Pokud tak zařízení podporuje standard Qi, lze jej nabíjet jakoukoliv podporovanou nabíječkou. Stačí jen adekvátní velikost cívek obou zařízení. Jednou nabíječkou tak můžete nabíjet váš smartphone, chytré hodinky, bezdrátová sluchátka, reproduktory, nebo dokonce i zubní kartáčky.

Dnes už ale v některých případech ani bezdrátovou nabíječku nepotřebujete. Stačí pouze smartphone s podporou reverzního bezdrátového nabíjení, který kromě přijímání energie umí energii také sdílet. Pokud tak váš smartphone tuto možnost podporuje, lze drobnější příslušenství dobíjet přímo z něj pouhým položením na záda zařízení. Samozřejmě lze smartphonem nabíjet i druhý smartphone, což jsem také v několika situacích využil, například když kamarádům baterie hlásila nízký stav nabití. Nejednou mě pak překvapilo, že mnozí o této možnosti vůbec netušili, nebo dokonce nevěděli, že jejich mobil něco jako bezdrátové nabíjení podporuje.

Pro koho je bezdrátové nabíjení?

Na tuto otázku mám zcela jasnou odpověď. Pro kohokoliv. Pokud jste zatím bezdrátovému nabíjení zatím nepřišli na chuť, určitě nepřicházíte o nic, bez čeho byste nemohli běžně každý den fungovat. Jedná se jen o alternativu, která může proces nabíjení výrazně zjednodušit. Zkrátka jen položíte na nabíječku a o nic se nestaráte. V neposlední řadě také můžete zásadně ulehčit nabíjecímu portu, který se každým zasunutím kabelu, někdy i několikrát denně, opotřebovává a v krajním případě jej tímto můžete také odrovnat.

Já osobně jsem si bezdrátové nabíjení zamiloval zejména na přelomu roku 2020 a 2021, kdy jsem byl téměř celou dobu doma kvůli distanční výuce. U počítače jsem tak trávil někdy až 16 hodin denně a buďme k sobě upřímní, občas je extrémně těžké udržet pozornost několik hodin v kuse, aniž byste nevzali do ruky svůj smartphone, na který neustále chodí různá upozornění. Doba používání smartphonu u mě tím pádem razantně narostla, čímž se samozřejmě navýšila také spotřeba energie a v důsledku taky klesá výdrž baterie. Když už jsem mobil nepoužíval, namísto toho, abych jej pouze položil na stůl, umístil jsem jej na bezdrátovou nabíječku, která energii doplnila.

Pozitivní stránka bezdrátového nabíjení

Hlavní výhoda bezdrátového nabíjení bude zřejmě jasná již z předešlých odstavců. Jedná o extrémně pohodlný způsob nabíjení, kterým nejenže šetříte nabíjecí port, ale můžete se i zbavit momentů, kdy kabel „protestuje“ a do konektoru se nechce zasunout. Stačí pouze položit a o víc se starat nemusíte. Další výhodu vidím v možnosti nabíjet všemožná zařízení jednou nabíječkou. Například na cestách tak lze jedinou nabíječkou nabít mobil, hodinky, sluchátka, nebo i zubní kartáček.

Negativní stránka bezdrátového nabíjení

Ačkoliv to nemusí být patrné na první pohled, i bezdrátové nabíjení má svá negativa. Zejména při pořízení levné nabíječky, která je vyrobena z levných materiálů musíte počítat se zahříváním. Právě zahřívání příliš nedělá dobře baterii, ostatně stejně příliš nízká teplota. Při občasném použití zřejmě baterii výrazněji neuškodíte, pokud budete ale nabíjet při vyšších teplotách denně, stav baterie se bude zhoršovat mnohem rychleji. Právě proto doporučuju koupi kvalitní nabíječky, ideálně s aktivním ventilátorem, který dokáže nabíjené zařízení alespoň o pár stupňů zchladit.

Další, a podle mě nejzásadnější mínus, se skrývá právě v největší výhodě bezdrátového nabíjení. Jeho pohodlnosti. Při bezdrátovém nabíjení je totiž extrémně snadné na zařízení zapomenout a nechat jej dobít do plna. Možná si říkáte, že je to přece správně, vždyť právě nabití do plna je účel nabíjení. Musíte ale zvážit fakt, že každý akumulátor má pouze omezený počet nabíjecích cyklů, do jehož dosažení zůstane baterie v co nejlepší kondici. V případě, že necháte mobil dobít na 100 %, hodinu jej budete používat, poté opět položíte na nabíječku a necháte dobít na 100 %, baterie zaznamená další uskutečněný cyklus a její kondice bude opět o něco horší. Při takovém používání tak baterie stárne mnohem rychleji než „běžném“ režimu nabíjení. Přiznám se, i já jsem takto dlouhou dobu fungoval a již nějakou dobu pociťuju, že mi baterie toto chování vrací zhoršenou výdrží.

Na co se zaměřit při výběru bezdrátové nabíječky?

Pokud si říkáte, proč jsem tak podrobně, možná až zdlouhavě, napsal svou historii bezdrátového nabíjení, nejedná se o žádné chlubení, ale spíše o to ukázat, jak je výběr nabíječky důležitý a neměli byste jej podceňovat. Stejně jako byste nepoužívali běžnou drátovou nabíječku koupenou na pofidérním tržišti za pár korun, nevyplácí se šetřit ani u bezdrátové nabíječky. V následujících odstavcích jsem pokusil shrnout nejzásadnější body, na které byste se měli při výběru nabíječky zaměřit.

USB-C, nebo microUSB?

Jako první se určitě zaměřte na použitý konektor, zda tedy k napájení slouží USB-C, nebo microUSB. I když nabíječku stejně většinou zapojíte jen jednou a pak ji už jen používáte, je dobré vědět, čím ji budete napájet. Například u mě dobám, kdy jsem vlastnil tuny microUSB kabelů již dávno odzvonilo, namísto toho mám plno kabelů s koncovkou USB-C. Na konektor dávejte pozor hlavně v případě, kdy s jedinou nabíječku budete střídat drátové nabíjení mobilu a napájení bezdrátové nabíječky. Většina dnešních zařízení již přešla na USB-C, stále ale najdeme výjimky využívající starší microUSB, proto tento krok nepodceňujte.

Důvěřujte spíše ověřeným výrobcům

Dále byste rozhodně neměli podcenit výrobce nabíječky. Budeme-li se bavit o českých e-shopech, s tzv. no-name produkty se setkáte pouze zřídka, přesto se ale vyplatí dávat pozor i u nákupu v tuzemsku. Mezi nováčky patří například společnost Choetech, která zatím sice není příliš známá a nemám s žádným produktem osobní zkušenost, podle všudypřítomných recenzí bych se nebál. Mezi další ověřené výrobce patří například značka Baseus, FIXED, 4smarts a podobně. V každém případě ale sledujte uživatelské, ideálně dlouhodobější recenze, které pomohou ukázat případné problémy.

Kategorií samo o sobě jsou pak bezdrátové nabíječky od výrobců smartphonů. Zde máte takřka 100% jistotu kompatibility a spuštění všech funkcí, jako například chlazení ventilátorem. Výrobci smartphonů totiž bezdrátové nabíječky vyrábějí nabíječky tak, aby spolupráce se smartphonem fungovala co nejlépe, například nabíjecí cívky tak budou sedět přesně, čímž docílíte vyšší efektivity a rychlosti nabíjení. Svou roli zde hrají také technologie nabíjení, každý výrobce totiž mimo klasického Qi využívá navíc vlastní standard, hlavně pak pro rychlejší nabíjení. Pokud tak budete používat například nabíječku od Samsungu s iPhonem, nabíjení bude bezproblémové, nebudete ale mít jistotu využití maximálního výkonu nebo aktivaci ventilátoru. V ideálním případě tedy doporučuju zvolit stejného výrobce jako u vašeho smartphonu, případně certifikací pro daný produkt, například pro MagSafe u iPhonů.

Nákup v česku, nebo v zahraničí?

Na otázku, zda si pořídit bezdrátovou nabíječku na našem trhu, nebo se raději poohlédnout v zahraničí není jednoznačná odpověď, minimálně kvůli záruce a reklamaci je ale jistější nákup v česku. Nejenže vám zboží rychleji dojde domů, případná reklamace bude na řešení mnohem snazší. Z osobní zkušenosti již vím, že nákup u nás je mnohem jistější, už jenom kvůli pravosti produktu, mnohdy může ale být taky dokonce i o několik set korun dražší.

Pokud ale chcete za každou cenu ušetřit a nevadí vám delší doba doručení, proti nákupu v zahraničí rozhodně vůbec nic nemám. Rozhodně ale dávejte zejména na Aliexpressu velký pozor na daného prodejce a sledujte uživatelské recenze, jsou-li k dispozici. Nákup v zahraničí kromě častokrát nižší cenu skrývá výhodu také ve výrazně širší nabídce, někdy dokonce i nabídkou produktů, které u nás k sehnání nejsou. Stále ale pamatujte na to, že částečně kupujete zajíce v pytli a nikdy nemáte 100% jistotu, že kupujete originální produkt, nebo skutečně dorazí produkt, který jste si objednali.

Dbejte na materiály a zpracování

Mezi další aspekty, na které je třeba při výběru bezdrátové nabíječky dávat pozor, patří rozhodně materiály, ze kterých je nabíječka vyrobena. Pozor byste měli dávat zejména gumové materiály, tedy alespoň v těch místech, kde se mobil a nabíječka dotýkají. Vzhledem ke vznikajícímu teplu by mohlo snadno dojít k nepříjemnému přehřívání smartphonu, což baterie příliš neocení. Pozor byste měli také dávat pokud je podložka s cívkami příliš tenká, díky menšímu množství materiálu, který by odváděl teplo, by mohlo opět docházet k zahřívání.

Kapitolou samou o sobě je pak rozhodnutí mezi nabíjecím stojánkem, nebo klasickou ležatou nabíječkou. Během výběru, nebo ještě před ním musíte zvážit, jak a zejména kde budete nabíječku používat. Pokud nepotřebujete mít nad mobilem neustále přehled a vidět na displej, můžete sáhnout po ležaté nabíječce, tento typ nabíječky je pak vhodný taky pro nabíjení dalších zařízení, například chytrých hodinek nebo sluchátek. Osobně ale pro smartphone preferuju spíše nabíjecí stojánky, jelikož mám skrze Always-on displej přehled nejen o čase, ale v dané poloze se dá mobil také používat. Mobil tak během nabíjení používám nejčastěji pro ovládání Spotify, ve výjimečných případech také například pro videohovory. Zde je ale třeba dávat pozor na úhel, který mobil svírá s podložkou, mohli byste totiž být mimo záběr. Ačkoliv se jedná o drobnost, může používání smartphonu během nabíjení značně usnadnit.

Pokud se budeme bavit o vodorovných nabíječkách, zde moc možností šlápnutí vedle není. Je třeba dávat hlavně na výrobní materiál, aby nedošlo k zahřívání. Výběr nabíjecího stojánku je už ale o něco složitější, na trhu totiž najdeme nepřeberné množství všemožných nabíječek. V případě, že váš smartphone podporuje maximálně 10W nabíjení, větráček vás příliš zajímat nemusí a můžete sáhnout po takřka jakékoliv nabíječce. Stále však dávejte pozor na tloušťku plochy s cívkami. Podporuje-li ale váš smartphone 15 a více wattové nabíjení, je dobré vybírat nabíječku s aktivním chlazením. Stále nesmíme zapomínat, že během bezdrátového nabíjení dochází ke tvorbě odpadního tepla, které je potřeba odvést pryč, a s tím může výrazně pomoci právě integrovaný větráček.

Samsung bezdrátová nabíjecí stanice (15W)

Ještě před samotným popisem bezdrátové nabíječky je potřeba zmínit jeden důležitý fakt. Chvíli před dokončením tohoto článku bohužel prodej této nabíječky na našem trhu skončil, což je podle mě rozhodně škoda. Nabíječku vlastním přes půl roku a za tehdejší pořizovací cenu (přibližně 1200 Kč u CZC) se jednalo o velmi dobrou koupi. Nyní tedy k věci. Stále je k dostání například na Aliexpressu, je však třeba dávat pozor na to, abyste objednali originální produkt a nenechali se napálit jako já.

Jelikož nabíječka již není na našem trhu dostupná, zaměřím se tedy spíše na výhody pořízení bezdrátové nabíječky od stejného výrobce jako u smartphonu. Podobně, jako když si například pořídíte bezdrátová sluchátka stejného, u jejichž připojení se zobrazí vyskakovací okno, funguje také komunikace mezi nabíječkou a smartphonem. Mimo 100% zaručenou kompatibilitu máte také jistotu, že na sebe budou doléhat nabíjecí cívky, čímž se efektivita nabíjení maximalizuje a bude zde docházet k minimálním ztrátám.

Hlavní výhodou je ale slibovaný výkon, který zde opravdu dostanete. Jak jsem psal již výše, při položení mého Galaxy S20 FE na nabíječku OnePlus probíhalo nabíjení pomaleji, odhadem 7-10 watty, přestože nabíječka podporuje až 50W nabíjení, zejména se ale neaktivoval větráček. Podobně je tomu také u nabíječky Samsung v kombinaci se smartphonem Huawei P50 Pro, který podporuje bezdrátové nabíjení až 50 watty. Nabíjení zde také probíhalo velmi pomalu a bez aktivace větráčku. Každý výrobce zkrátka využívá vlastní rychlonabíjecí protokol, v ostatních případech je nutno počítat spíše s pomalejším nabíjením.

Podobného, nebo i stejného scénáře můžete dosáhnout také u klasického drátového nabíjení. Zejména čínští výrobci mají v oblibě nasazování vlastních protokolů pro extrémně rychlé nabíjení. Například již několikrát zmíněné OnePlus využívá vlastní protokol WarpCharge, který podporují jen nabíjecí adaptéry vlastní výroby, adaptérem od notebooku, byť výkonnějším, jej tak bleskově nenabijete. Samsung využívající Fast Wireless Charging 2.0 a OnePlus s jeho WarpCharge tedy zkrátka nikdy nebudou společně fungovat tak jako zařízení stejného výrobce.

Pokud si tak pořizujete smartphone s podporou bezdrátového nabíjení, nehledě na výrobce, zpravidla se jedná o zařízení vyšší třídy s cenovkou přesahující 10 tisíc korun. Zejména pak plánujete-li využívat i bezdrátové nabíjení, doporučuji investovat i do odpovídající bezdrátové nabíječky. Vždyť když už chcete svůj smartphone ochránit, taky si nepořídíte pouzdro z Ebaye za dolar, ne? Podobně je tomu, alespoň podle mě, i u bezdrátové nabíječky. Zkrátka když už, tak už.

Pár slov závěrem

Jak je jasné již z titulku tohoto článků, osobně si fungování bez bezdrátového nabíjení již asi nedokážu představit. Co mě ale dovedlo k sepsání zkušeností s bezdrátovým nabíjením byla zejména jeho neznalost lidí v mém okolí. Stále mě překvapuje, kolik mých známých nemá ponětí o tom, že jejich smartphone něco jako bezdrátové nabíjení podporuje, což je podle mě trochu škoda. Přece jenom když už si pořizuju smartphone například za 15 a více tisíc korun, přesně vím, co od něj očekávám, a dokážu jej využít naplno.

Snad tedy tento můj stručnější návod bude alespoň trochu nápomocen a těm, kdo již nějakou dobu přemýšlejí nad koupí bezdrátové nabíječky, pomůže s výběrem.

Pozitiva bezdrátového nabíjení

pohodlnost

jednoduchost – zařízení stačí jen položit na podložku

univerzálnost

možnost nabíjení příslušenství ze smartphonu

Negativa bezdrátového nabíjení

nízká energetická efektivita

občasné zahřívaní



