MiniPodcast #9 – hesla nebudeme potřebovat, sociální sítě EU a dominance Apple Pay

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily.

Novinky za poslední dobu

Po týdnu vám přinášíme opět shrnutí novinek ze světa mobilních telefonů a technologií aneb co nás nejvíce zaujalo. Bude řeč hlavně o Evropské unii, co vymýšlí za sociální sítě a co se jí naopak nelíbí na Applu. Nakonec si povíme jedno chystané spojení firem s cílem přihlašovat se bez hesla. O dalších novinkách za poslední týden si můžete přečíst v novém dílů našeho přehledu.

 

