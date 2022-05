Google Street View slaví 15 let od spuštění, Česko je navštěvovanější než třeba Švýcarsko

Zdroj: Google

Samotná historie Google Street View se datuje do roku 2004, kdy Larry Page, jeden ze zakladatelů Googlu, dostal nápad na tuto službu. K realizaci to trvalo přibližně tři roky. V roce 2007 došlo ke spuštění služby v prvních 5 městech. Následně pokračoval vývoj a dočkali jsme nejen snímků ulic, ale také podmořských krás, přírodních úkazů, sopek, vesmírné stanice a také samotná služba zamířila do virtuální reality a v poslední době se Google zaměřuje na Live View.

Street View a Česko

Sice jsme poměrně malou zemí, a to i na Google, i tak zde byla služba spuštěna velmi krátce po uvedení. Konkrétně jsme se jí dočkali v roce 2009 a naše země patří mezi ty nejlépe pokryté. Google ale při příležitosti narozenin nám také prozradil, že Českou republiku navštívilo skrze Street View více lidí než samotné Švýcarsko nebo Singapur. Nejvíce se uživatelé zajímali o:

Pražský hrad

Pražský orloj

Tančící dům

Vyšehrad

Karlův most

Do seznamu pěti nejnavštěvovanějších oblastí v naší zemí patří Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj. Pro Google jsme sice malou zemí, ale je si vědom úspěchu i této služby. I proto se rozhodl ke spolupráci s českou ilustrátorkou a fotografkou Eliškou Podzimkovou.

„Česko má na Street View nádherné kolekce obrázků. Elišce jsme pomohli vybrat místa, která mají svůj vlastní příběh, inspirují k objevování světa nebo jsou zkrátka jen součástí našeho okolí. Eliška tyto fotky doplnila svými jedinečnými ilustracemi,” vysvětluje mluvčí Googlu Iva Fialová. Kolekce obrázků zve k virtuálnímu, ale i opravdickému putování po Česku a oslavuje krásu každodennosti zachycenou na Street View.

„Dokreslovat do snímků ze Street View pro mě byla opravdu zábava! Když si představíte, co všechno může zachytit pojízdné autíčko, tak se fantazii meze nekladou. No a kdo jen tuší, co se odehrává uvnitř Národního muzea, když poslední návštěvník zaklapne dveře?” komentuje Eliška Podzimková jeden z pěti obrázků – prostory Národního muzea těsně po rekonstrukci, které se v její ilustraci staly dějištěm závodu prehistorických ryb v běhu přes překážky.

Pokud si chcete připomenout samotné spuštění služby před 15 lety, pusťte si následující video. Z dnešního pohledu je již velmi retro.



