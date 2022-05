Google chystá přímého konkurenta Apple sluchátka, Pixel Buds Pro

Zdroj: Phandroid

S bezdrátovými sluchátky se v posledních pěti letech roztrhl doslova pytel. Trend spustil, zcela objektivně, Apple s příchodem iPhone 7. Od té doby není přední výrobce smartphonů, který by nevyráběl vlastní bezdrátová sluchátka. Můžete si pořídit klasická špuntová nebo náhlavní sluchátka. To je moc fajn.

Pixel Buds Pro už na Google I/O?

Jedním z těchto výrobců je i Google, který v řadě Pixel má zajímavé portfolio. Zejména jde o běžná sluchátka Pixel Buds nebo Pixel Buds řady A. Zahraniční servery informují o tom, že bychom se snad brzy mohli dočkat i vyšší třídy sluchátek v podobě Pixel Buds Pro – tj. přímý konkurent pro AirPods Pro.

S touto zprávou přišel jako první leaker Jon Prosser, který na Twitteru tvrdil, že se blíží představení Pixel Buds Pro a že budou k dispozici ve čtyřech různých barvách. Žádné zdroje se neodkazují na hardwarové specifikace. Musíme si tedy zaspekulovat sami. Pokud by skutečně mělo jít o přímého konkurenta AirPods Pro, sluchátka určitě budou poskytovat aktivní potlačení hluku (ANC). To je v dnešních modelech naprostý základ. Umím si představit přítomnost ovládání pomocí gest, tj. jedním poklepáním start/stop přehrávání a podobně. Brzy bude zahájena konference Google I/O, na které by se sluchátka mohla představit.

